Mézesmadzagot a népnek!

Várható volt, a büdzséegyengetés nem lesz egy egyszerű mutatvány, hiszen már az első fordulóban kiderült: Florin Cîțu kormányfő és a szaktárcák elképzelései az egyes minisztériumoknak jutó többletösszegekről köszönőviszonyban sincsenek egymással, s az azóta eltelt idő alatt az álláspontok csigalassúsággal közeledtek egymáshoz, és így távol állnak attól, hogy legalább elfogadható végeredmény szülessen. Már csak ez a részlet is jól mutatja, hogy valami nincs rendjén a Florin Cîțu és körei által bejelentettekkel, miszerint dübörög a honi gazdaság, a vártnál is jobban teljesít az ország. Ha tényleg ennyire jól állunk, mégis mivel magyarázzák, hogy az államkasszából éppen csak csurran-csöppen a halaszthatatlan dolgokra is, patikamérleggel osztanak pénzeket. Hogy két példát említsünk, a szállításügyi, valamint a fejlesztési minisztérium által kért összegek elég nagy hányada már folyamatban lévő beruházási programokra menne, de jelen állás szerint még ezeket sem fedi majd le a büdzsékiegészítés.

De a tétova, halovány ígéretek, ajánlatok mellett más árulkodó jeleit is felfedezhetjük annak, hogy a nagy központi pénzzsák helyzete távolról sem csodás. Itt van például a kormányfő fenyegetőzése, mely szerint azok a minisztériumok, melyek nem tudják bizonyítani, hogy a reformok útján járnak (jelentsen ez bármit is) ne is álmodjanak további forrásokról.

Beszédes ugyanakkor, hogy a legádázabb harcok egyike pont az önkormányzatoknak szánt pénzek – helyi fejlesztést célzó kormányprogramok, illetve a visszaosztásos költségvetés-kiegyenlítés – körül folyik. Nem szükséges különösebb szakértőnek lenni, hogy lássuk, Florin Cîțu számára ez egy igen ingoványos terep, hiszen sok múlik azon, hogy a liberális alakulat polgármestereit sikerül-e kellőképpen lekenyerezni, hogy a szeptemberi pártelnökválasztáson az ő oldalára álljanak. Elvégre pénz beszél, kutya ugat. Ne feledjük, kihívója, Ludovic Orban a képviselőház elnöki tisztségéből egyet biztos nem tehet meg: az osztogatást. Sőt, kettejük ígéretének sem ugyanaz a súlya, és a jelek szerint Florin Cîțu ezzel nagyon is tisztában van. Közkinccsé is tett gyorsan két ígéretet a szintén az önkormányzatoknak szóló helyi fejlesztési program kapcsán, igen csinos összegeket lebegtetve meg jövőre. Csupán azt az apróságot felejtette el közölni, honnan is varázsolják majd elő ezeket.

Így megy ez kérem kis hazánkban: a ház már rég lángol, s döntéshozóink még afelett vitatkoznak, hogy mi is kell az oltáshoz, és esküdözve állítják, hogy nemcsak megfékezik a tüzet, de új ház is áll majd a régi helyén. Egymás után kapják elő az ínycsiklandozó mézesmadzagokat, csakhogy kis önös érdekeik egyenesbe kerüljenek, de közben az éppen pusztító lángokat sem képesek megfékezni.