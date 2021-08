Megbüntették Hagi csapatát

A Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) fegyelmi bizottsága tegnap megbüntette az FC Farul Constanța csapatát, miután a tengerparti szurkolók a hétfői, Sepsi OSK elleni bajnoki mérkőzésen többször is a Ki a magyarokkal az országból! rigmust skandálták, valamint Niczuly Roland kapust is köpködték, amikor a labda után ment, hogy kirúgást végezhessen el.

A LPF közlése szerint az idegengyűlölő rigmusok miatt a klub 10 500 lejes büntetést kell fizessen, a mérkőzés ráadásában kiállított vezetőedzőket két-két fordulóra szóló eltiltással és pénzbüntetéssel sújtották. Gheorghe Hagi a Kolozsvári CFR és az FC Dinamo, Leo Grozavu pedig az FC Argeș és az FCSB elleni találkozón nem irányíthat a kispadról, előbbit 360, utóbbit 4500 lejes pénzbüntetés kifizetésére kötelezik. A fegyelmi bizottság döntése szerint Daniel Stoian, a Farul Constanța masszőre 720 lejes büntetés mellett egyhónapos felfüggesztést kapott.

Az ügyben a későbbiekben várhatóan az Európai Labdarúgó-szövetség is döntést hoz, ugyanis Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője a történtek után nemzetközi szinten is jelezte a magyarellenes megnyilvánulást. Szerintük ez az incidens a korábbiakhoz képest is súlyos­nak minősül, holott lassan általános jelenséggé válik a magyarellenesség a romániai lelátókon. Felháborító, hogy a meccset nem szakították félbe, a hatóságok nem foglalkoztak a bekiabálásokkal, és még akkor sem léptek fel, amikor a szurkolók köpködték a játékosokat és üvegekkel dobálták őket – írják közleményükben. (miska)