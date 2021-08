Magányos időseken segítenek

Az időseket célzó kezdeményezés nem új keletű, tavaly a járvány kezdetén elrendelt szükségállapot ideje alatt az önkormányzattal közösen működtette a szeretetszolgálat – idézte fel lapunk megkeresésére Székely Róbert, az önkéntesek koordinátora. Rámutatott, a telefonos segélyszolgálat ugyan egy ideje megszűnt, az igény azonban megmaradt. Ezért döntöttek úgy, hogy hetente két alkalommal, kedden és csütörtökön a 0743 408 028-as telefonszámon fogadják önkénteseik az egyedül élő idősek hívásait, kéréseit. Segítenek a bevásárlások lebonyolításában, a számlák kifizetésében vagy akár a gyógyszerek kiváltásában is – vázolta.

Az indítás óta eltelt időszakban 35–36 betelefonáló kéréseit gyűjtötte össze a szervezet. Székely Róbert szerint az igénylők túlnyomó része nem egyszeri, hanem folyamatos segítséget kér, és sok az „érdekes” kívánság is. Példaként hozta fel azt a betelefonálót, akinek beszélgetőtársra volt szüksége, így hozzá hetente két alkalommal látogatnak el a máltás önkéntesek, és volt olyan érdeklődő is, aki kártyapartnert keresett. Székely Róbert szerint ezek az óhajok is pontosan jelzik, mennyire nagy szükség van a társas kapcsolatok megerősítésére, így a szolgáltatás „emberi oldalát” is igyekeznek erősíteni: papokkal, pszichológussal vették fel a kapcsolatot, hogy alkalomadtán velük is találkozhassanak a hozzájuk forduló magányos, idős emberek.

A Segítő háló programban mintegy félszáz máltás önkéntes vesz részt, a szeretetszolgálat pedig azt tervezi, hogy a sepsiszentgyörgyi tapasztalatokra alapozva országos szintre is kiterjeszti az időseket célzó szolgáltatását.