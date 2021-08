Kovács Zoltán a vadászati világkiállításról

A tegnap közzétett interjúban a kormánybiztos a rendezvényt jó alkalomnak nevezte a rendezvényszervező-ipar újraindulásának támogatására, valamint a konferencia- és a nemzetközi kiállításturizmus újraindítására is. Arra a kérdésre, hogy miért került a baloldal célkeresztjébe a vadászati világkiállítás, Kovács Zoltán elmondta, a hangulatkeltés és botránykeresés a baloldal politikai eszköztárának központi eleme. Megjegyezte, hogy a támadásokat egyelőre nemcsak a tartalomra, hanem a rendezvény költségeire koncentrálva indították meg, noha az emlegetett összegeknek szerinte semmi köze a valósághoz. A világkiállítás összköltségvetése – négy helyszínen: Budapesten a Hungexpón, Hatvanban, Keszthelyen és Vásárosnaményban, valamint egy többhetes rendezvénysorozat a lovas Európa-bajnoksággal együtt – az eredetileg tervezett 17 milliárd forint körül lesz. A Hungexpo 55 milliárd forintból megvalósuló teljes felújítása abban az értelemben kapcsolódik a világkiállításhoz, hogy a megújuló kiállítótér ad otthont ennek a rendezvénynek, ahogyan a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak is és ahogyan a következő években-évtizedekben még sok hasonló méretű és színvonalú rendezvénynek, kiállításnak is – ismertette a részleteket.

Az interjúban a kormánybiztos szólt arról is, hogy a szeptember 25. és október 14. közötti világkiállítás húsz napja alatt hat nemzetközi konferenciát rendeznek, a konferenciákon és a kiállításon jelen állás szerint a világ csaknem száz országa képviselteti magát, melyeknek nagyjából fele saját standon mutatja be szakmai tevékenységét, tapasztalatait és hagyományait.