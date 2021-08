Horvátországban nő a fertőzöttek száma

A COVID-19 betegség szövődményeiben az elmúlt napon nem halt meg senki, így a járvány halálos áldozatainak száma 8275 maradt. Kórházban 196 beteget ápolnak, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen. A horvát válságstáb július 31-én két héttel meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő korlátozásokat, amelyek augusztus 15-én járnak le. Az országban továbbra is kötelező a maszk viselése zárt térben, a vendéglátóhelyek pedig csak 24 óráig tarthatnak nyitva. A rendezvények látogatása és a beutazás is védettségi igazoláshoz van kötve.