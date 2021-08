Felrobbant egy tűzijáték-lerakat

A 300 négyzetméteres raktárban mintegy 600 kilogrammnyi tűzveszélyes anyagot tároltak. Az első robbanás nyomán valamennyi tűzijáték sorra felrobbant: a percekig tartó robbanássorozatban a lángok többemeletnyi magasságba csaptak fel, és sűrű fekete füst borította be a környéket. A tűzoltók egy órán belül megfékezték a lángokat. A baleset azért is keltett nagy riadalmat, mert a tüzérségi lőszert is gyártó zernyesti fegyvergyár közvetlen közelében történt.

A zernyesti tűzijátékraktárban a robbanás bekövetkeztekor három személy tartózkodott, a munkafelügyelőség tegnapi tájékoztatása szerint egyiküknek sem volt érvényben lévő munkaszerződése. Az intézmény szerint a Tohan üzem területén lévő épületet a Temexon Rt. használta tűzijáték-lerakatnak. A robbanás 21 óra körül következett be, amikor a helyiségben három személy tartózkodott, akik pirotechnikai eszközöket készítettek elő egy tűzijáték megszervezéséhez.

A közlemény szerint bizottság alakult a munkabaleset kivizsgálására. Az intézmény felügyelőinek egy csoportja közvetlenül a robbanás után a helyszínen tájékozódott, és megállapították, hogy a Temexon Rt.-nek nem volt engedélye az épület tűzijátékraktárként való használatára.

Dantes Nicolae Bratu országos főfelügyelő elmondta, a munka- és egészségvédelmi előírások súlyos megszegése miatt bevonták a cég robbanóanyagokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó engedélyét. Közölte azt is, hogy a robbanásban érintett három személy közül kettőnek nem volt munkaszerződése, a harmadik munkaviszonyát pedig felfüggesztették.