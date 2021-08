A társaság tájékoztatása szerint a Gott Strasse, Eurostrada, Perfect Consult Europe, valamint a Hydrostroy vállalat által létrehozott társulás által benyújtott ajánlat bizonyult a legmegfelelőbbnek. A közbeszerzés ezzel nem zárult le, ugyanis a jövő hét végéig a versenytárgyaláson alulmaradt vállalatok, társulások fellebbezhetnek. Általában ez szokott történni, és az óvások elbírálási eljárása miatt a kivitelezés gyakran hosszabb időt is csúszhat. A társaság egyébként már korábban kiírta a versenytárgyalást, elviekben már február közepén nyertest lehetett volna hirdetni, de a jelentkezők által benyújtott igénylések (kérdések), valamint más adminisztratív akadályok miatt végül új tendert kellett kiírni.

A beruházás megvalósíthatósági tanulmányában megjelölt kivitelezési ár valamivel több, mint 3,47 millió lej. A műszaki leírás szerint az út kétsávos lesz, a munkálatok során négy körforgalmat is kialakítanak: kettőt a 12-es országúttal való kereszteződéseknél, egyet pedig a Kilyén és Uzon közötti 103B jelzésű megyei úttal való találkozásnál, valamint a Kovászna felé vezető 13E jelzésű országút kereszteződésénél. Emellett három vasúti felüljáró kialakítása is szerepel a tervekben: kettő a Brassó–Déda fő-, egy pedig a Sepsiszentgyörgy–Bereck vasútvonallal történő kereszteződésnél. Az út mentén két, közvécékkel ellátott pihenőhely is lesz, mindkettőben 25 gépkocsi, illetve 16 teherjármű parkolhat.

Amint arról több rendben beszámoltunk, a terelőút keleti irányból kerüli ki a megyeszékhelyet, valamint Kilyén és Szotyor településeket, Kökös község határától egészen Sepsiszentgyörgy csíkszeredai kijáratáig, az új stadion szomszédságáig tart, ahol bekapcsolódik a 12-es országútba.

A terelőút megépítése már évek óta szerepel az önkormányzat tervei között, és a megvalósításhoz mindenképp külső forrásokat szándékoztak igénybe venni. Többéves tervezgetés, egyeztetés után végül tavaly júliusban a kormány elfogadta a beruházás műszaki és gazdasági mutatóit, majd megszületett a nyomvonal menti területek kisajátításához szükséges kormányhatározat is, és a társaság nekiláthatott a kivitelezési közbeszerzési eljárásnak. A finanszírozás európai uniós alapokból történik, a terelőút várhatóan 2023 végére készül el.

Amint arról beszámoltunk, a kisajátítások nagy felháborodást váltottak ki az érintett szotyori földtulajdonosok körében, akik sérelmezték az állam által megállapított, a piacinál jóval alacsonyabb kisajátítási árat, az egész eljárás lebonyolítását, és módosításokat kértek. A panaszosok felrótták, hogy a tulajdonuk kapcsán senki sem egyeztetett velük, kész tények elé állították őket, a nyomvonal kialakításánál nem vették figyelembe, hogy a helybeli gazdáknak minél kisebb kára származzék az út megépítéséből. Azt is kilátásba helyezték, hogy a bírósághoz fordulnak a vételár kapcsán, illetve alternatív nyomvonalakat is javasoltak, melyek kedvéért kevesebb termőterületet kellene feláldozni. A beruházás összesen 248 telket érint.

A felháborodás kapcsán később kiderült, hogy egyes telektulajdonosok egy bevett, rossz gyakorlat miatt – az adásvételnél nem a valós árat tüntetik fel – csapdába estek, és így még a bíróság előtt is bajban lehetnek, ha igazukat próbálják bizonyítani. A földtulajdonosok által a magasabb kártérítési összegekért indított jogi eljárások egyébként nem hátráltatják a beruházás megvalósulását.