Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Kónya Ádám Művelődési Házzal együtt érdekes módját választotta annak, hogy a nemzeti összetartozást erősítő Kárpát-medencei kerékpártúra fontosságát hangsúlyozza: a rajt előtti két órában több esemény zajlott a főtéren. A Change Center életmódközpont munkatársai bemelegítő gyakorlatokra hívták a jelenlévőket, aki akart, életmódfelmérő tesztet tölthetett ki, amelyet helyben értékeltek, a Vocalcycle műhely szervizpontjánál gyorsbeállításokat végeztek a kerékpárokon, a frissítőpultnál gyümölcsöt és gyümölcslét lehetett fogyasztani, a Salvatore Egyesület pedig elsősegélysátorral volt jelen. Az Otthonról haza vándortúra résztvevői is korán a helyszínre érkeztek, még egyszer ellenőrizték kerékpárjukat és csomagjaikat, utóbbiakat egy kisbusz szállítja utánuk.

Both Gábor sepsiszentgyörgyi matematikatanár három dolgot sorolt fel lapunknak, hogy miért jelentkezett a vándortúrára: nagyon szeret kerékpározni, részese akar lenni a Kárpát-medence magyarságát ily módon összekötő eseménynek, és vonzották a kiegészítő programok, amelyeken az út során a különböző városokban részt vehetnek. A sepsiszentgyörgyi Demeter István Etele jelenleg Nagyváradon él, de erre az alkalomra hazajött, őt kérték fel, hogy vezesse az innen induló csapatot, számára ez az út túraként is nagyon jó ötlet, de számára is fontos a program eszmei töltete. Nagy Katalin saját fizikai teherbírását, kitartását szeretné kipróbálni, számára ez lesz az eddigi leghosszabb út kerékpárral, napi 70–100 km, ugyanakkor úgy véli, lelki egészségének is jót tesz közösségben lenni és egy nemes célért tekerni. A Sepsiszentgyörgyről induló csapatnak több magyarországi tagja is van, ők csoportosan érkeztek Háromszékre, hogy tegnap visszaforduljanak kerékpárral. A budapesti Tóth István korábban nem járt Székelyföldön, ezért választotta ezt az induló helyszínt, amely az Otthonról haza vándortúra egyik legtávolabbi pontja.

A szervezők részéről a kerékpárosokat Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos köszöntötte, aki emlékeztetett arra, százegy évvel ezelőtt határokat húztak a magyarok közé, és sok helyen nagyon komoly erőfeszítéseket tettek az etnikai erőviszonyok megváltoztatására. Ugyanakkor sok helyen nagyon keményen kellett küzdeni az anyanyelvi oktatásért, de most nem a múlttal, hanem a jövővel kell foglalkoznunk, és ezt a célt szolgálja a nemzeti összetartozás kerékpártúra is – mondotta. A Kárpát-medence tizenöt pontjáról indulnak a kerékpárosok és augusztus 20-ára érkeznek Budapestre, „ezzel azt szeretnénk megmutatni, hogy a határok lehetnek bárhol, mi összetartozunk” – hangsúlyozta a kormánybiztos. Hozzátette: „Ennek az üzenete a külhoni magyarok felé, hogy számíthatnak ránk, és fontos üzenete a magyarországi magyarok felé, hogy mi is számíthatunk a határon túli magyarokra, ez erőforrást jelent Magyarországnak.”

A rajt előtt Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is szólt a túra résztvevőihez. Sokan elfelejtettük, mert el akartuk felejteni 2004. december 5-ét, de sokan dolgoztak azért, hogy ma itt együtt lehessünk, együtt tervezhessünk, együtt tudjuk a magyar nemzet jövőjét tovább álmodni – mondta a városvezető. Azt kívánta a résztvevőknek, vigyék magukkal azt a szeretetet, azokat az élményeket, amelyeket Székelyföldön és az egész úton összegyűjtenek, és adják át a magyarországi magyaroknak, majd szabadon idézte Kányádi Sándort, miszerint mi nem határon túli magyarok vagyunk, hanem határtalanul magyarok.

A kerékpárosokat Bonaventura dévai ferences atya áldotta meg, a rajt előtti percekben pedig meglepetésként felcsendült az István, a király rockopera záródala az István, a király székelyföldi nagyprodukció szólistáinak helyszíni előadásában.

A harmincfőnyi csapat és a város határáig bringázó kísérőik pontban 10 órakor indultak Csíkszereda irányába, ott csatlakozik a kézdivásárhelyi különítmény és onnan együtt tekernek Budapestig Marosvásárhely, Kolozsvár, Szatmárnémeti, Debrecen érintésével.