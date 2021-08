A tárlat szerves része a Kopacz Mária munkásságát bemutató nagy kiállításnak, amelynek festészeti része Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban tekinthető meg. A kiállítást ma 16 órától nyitják meg az Erdélyi Művészeti Központban. Felszólal Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke és dr. Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője. A kiállításokat Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész (festészeti anyag) és Deák Ferenc Loránd műkritikus (grafikai anyag) méltatja. A megnyitó a hatályban lévő egészségügyi előírásoknak megfelelően zajlik.

Képernyő

RTV1. Magyar adás ma 15.10-től: A Nagy-modell – „Nagy vonzódást éreztem iránta. Különös tulajdonságaiért, vonásaiért ragaszkodtam nagyon hozzá. Megtanított tisztán látni bizonyos dolgokat. Sokat tanultam tőle, lehetőségem nyílt betekinteni a képzőművészetbe, mely művészeti ág középiskolás korom óta érdekelt. Megtanultam, hogy az élet nem csupán eszem-iszomból áll. Kezdtem látni az élet értelmét. Közel kerültem az irodalomhoz és a zenéhez is. Annak is kulcs­szerepe volt számomra abban az időben, hogy mint modellnek minden mozdulatát lerajzolta Imre bácsi” – így emlékezett vissza Apor Mária a Nagy Imre festőművésszel való kapcsolatára. A Nagy-modell című, 2003-ban készült film a 45 évvel ezelőtt elhunyt Nagy Imre festőművésznek és egyik fontos múzsájának állít emléket. • Verancsics Faustus – ismeretterjesztő film.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban kedden: 17 órától Luca (magyarul beszélő), 17.15-től Croodék: Egy új kor (románul beszélő), 19 órától Respect (román felirattal), 19.15-től Zuhanás (román felirattal); szerdán: 16.15-től Luca (románul beszélő), 16.30-tól Croodék: Egy új kor (magyarul beszélő), 18.15-től Free Guy (román felirattal) és 21 órától magyarul beszélő, 18.30-tól Dzsungeltúra (magyarul beszélő), 20.30-tól A legjobb évek (román felirattal), szabadtéri vetítés: 21 órától Anya (román felirattal); csütörtökön: 16 órától Halálos iramban 9. (román felirattal), 16.30-tól Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő (magyarul beszélő), 18.15-től Free Guy (magyarul beszélő), 18.30-tól Dzsungeltúra (román felirattal), 20.45-től Az öngyilkos osztag (román felirattal), 21 órától Zuhanás (román felirattal). Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19 órától Úrangyala, 19.35-től esti mese, 22 órától Zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

LOVAS ZARÁNDOKLAT. Augusztus 20-án ünnepeljük a keresztény magyar állam, a magyar keresztény egyház megteremtőjét és Magyarország fő védőszentjét, Szent István királyunkat. E napon az Erdélyi Mária Út és Kovászna Megye Tanácsa lovas zarándoklatot szervez a Kézdiszentlélek fölé emelkedő Perkő-magaslaton álló, Szent István tiszteletére szentelt kápolna búcsújára. Jelentkezni lehet Triff Ramonánál a trifframona@yahoo.com e-mail-címen. A búcsús szentmise augusztus 20-án 12 órakor kezdődik, amelyet a Mária Rádió élőben közvetít.

Jubiláló házaspárok jelentkezését várják

Az előző évek hagyománya szerint Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Szent György Napok keretében köszöntötte az arany- és gyémántlakodalmukat ünneplő házaspárokat, a járványügyi korlátozások miatt azonban az elmúlt évben erre nem került sor. Ezért idén azok a sepsiszentgyörgyi házaspárok jelentkezhetnek, akik 2020-ban vagy 2021-ben ünnepelték házasságuk 50., illetve 60. évfordulóját. Az arany- és gyémántlakodalmasok köszöntésére ősszel kerül sor. A jubiláló házastársak vagy azok hozzátartozói Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának 2-es számú irodájában jelentkezhetnek személyesen, illetve a 0730 711 565-ös telefonszámon munkanapokon 9–15 óráig. Jelentkezési határidő: szeptember 17. A jelentkezéshez mellékelni kell a házassági levél másolatát, illetve megadni a lakcímet és a jelentkezők elérhetőségét.

Megjelent

Megjelent az Erdélyi Gyopár legfrissebb száma. Járni a természetet: menni, de hogyan? – teszi fel a kérdést vezércikkében az Erdélyi Kárpát-Egyesület elnöke, dr. Kovács Lehel István. A kérdésre minden nemzedéknek megvan a maga válasza, bizonyítják ezt az EKE-osztályok friss kiadványban is helyet kapó hírei, a bel- és külföldi túrák históriásai, a természetjárást, honismeretet, környezetvédelmet mindennapjaikban élő emberek. Hogy mi biztosítja az összetartó és megtartó erőt? Arra talán választ kapnak azon a turistatalálkozón, melynek helyszíne a várfalvi EKE-vár, apropója pedig, hogy 130 éves az EKE. Egyre gyakrabban hallatnak magukról EKE-s körökben a fiatalok. A friss Erdélyi Gyopárban több példa is van erre, melyek közül csak egyet ragadunk ki: az iskolásoknak szóló EKE-napi pályázat, melyre igazán fajsúlyos munkák érkeztek. Az Ökolábnyomok melléklet is a jövőről beszél. Két új sorozat indult útnak: Jöttünk, láttunk, betelepedtünk, illetve Tanúházak szemtanúi vagyunk. Arra hívnak mindenkit, együtt legyünk szemtanúi a minket körülvevő világnak, legyünk részesei a teremtésnek és az értékmegőrzésnek olvasva, természetet járva, értékeket őrizve. Csak így lehet a 130 éves múltat ugyanennyi jövővel megtoldani.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklám­irodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter (telefon: 0752 068 364, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Bardocon és Erdőfülében, kedden Székelyszáldoboson és Olaszteleken gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. * A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

ZÁRVA AZ OLTÓKÖZPONT. Augusztus 27-ig a kézdivásárhelyi oltóközpont szabadságolás miatt zárva tart. Ebben az időszakban a következő családorvosi rendelőkben van lehetőség oltásra: dr. Máthé Enikő (telefon: 0267 346 665), dr. Gáspár Zsolt (0752 100 445), dr. Ana Bădulescu (0752 307 979). Az alkalmazott vakcina típusa: Janssen – Johnson & Johnson.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 19–23 óráig lehet fordulni a 0754 800 808-as normál díjas telefonon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.