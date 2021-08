Ezért aztán Novák – aki a 2008-as pekingi paralimpián ezüstöt, a 2012-es londonin pedig aranyat nyert – arra kényszerült, hogy egy másik paralimpikon kerékpáros, Eduard Mo­escu társaságában a bulgáriai Plovdivban eddzen, ott ugyanis terem- és országúti kerékpározásra egyaránt alkalmas az infrastruktúra. Romániát amúgy összesen hét sportoló képviseli az augusztus 24. és szeptember 5. között zajló paralimpián, a kerékpározás mellett asztaliteniszben, íjászatban, atlétikában és cselgáncsban áll rajthoz romániai versenyző. A koronavírus-járvány miatt a japán szervezők kikötötték, hogy már a kiutazás előtt 14 nappal úgynevezett buborékba kell vonulniuk a sportolóknak, és nem érintkezhetnek a külvilággal, nehogy megfertőződjenek. (Főtér)

ROMÁN ÁLLAMTITKÁR SZÉKELY RUHÁBAN. Az első alkalommal megszervezett gyergyóditrói kenyérfesztiválon és az ezzel összekötött avatáson – amelyen a település központjában levő tömbházak környékének rendbetételét ünnepelték a helybeliek – Oana Ursache diaszpóráért felelős államtitkár székely ruhában jelent meg. Elmondása szerint már kislány kora óta szerette volna felpróbálni a székely népviseletet, és most volt erre alkalom. Az államtitkár egyébként együtt rajzolt aszfaltra a gyermekekkel, akik nagy örömmel vették birtokba az egymillió lejes beruházásból megújult közteret, az avatószalagot is ők vágták el. Ami a kenyérfesztivált illeti, Ditrót egykor molnárfalunak is hívták, a falu pataka harmincnál több malmot működtetett, az itteni kenyeret pedig máshol is ismerték. A helyi termékek vásárával és hagyományőrző műsorral is színesített rendezvényen 14 csapat vállalkozott kenyérsütésre; az elkészült kenyerek többségét jótékonysági célra árverezték el. (Székelyhon)

RENDEZVÉNYEK ÉS RÉSZTVEVŐK. Jócskán alulmaradt a szélsőjobb szombaton Bukarestben: az Új Jobboldal Párt által a hagyományos család védelmében meghirdetett felvonuláson alig pár száz érdeklődő jelent meg, míg a szexuális kisebbségek jogaiért ugyanazon a napon több ezren álltak ki a fővárosban, és a szervezőket tízezer lejre meg is bírságolták, mert csak ötszáz résztvevőre kaptak engedélyt. A legnagyobb létszámot azonban ezen a hétvégén a Kolozs megyei Füzesmikolán mérték, ahol mintegy harmincezer ortodox hívő vett részt a Nagyboldog­asszony-búcsún a járványügyi szabályok teljes mellőzésével. A faluban ugyan nyitottak egy oltóközpontot ez alkalomra, de szombat estig csak húsz zarándok élt a lehetőséggel. A hőségtől többen is rosszul lettek, de senkit sem kellett kórházba szállítani. (Digi24)