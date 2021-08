Vita a Saligny-programról

„Erről szól ez a program, nem egyébről” – nyomatékosította. Az USR–PLUS ugyanis azt közölte, nem támogatja az új településfejlesztési programot, ha ezt a Helyi Fejlesztések Országos Programjához hasonló módon bonyolítják le. A párt cáfolta, hogy az Andrei Salignyról elnevezett program beindításáról egyezség született volna a koalícióban, és közvitát javasolt a települések fejlesztéséről. A kormány első olvasatban a múlt héten tárgyalta a legkevesebb hat évre szóló Saligny-program tervezetét, amelyet Cseke Attila fejlesztési miniszter nyújtott be, és a helyi önkormányzatok is támogatják, mert olyan infrastrukturális beruházásokat biztosít számukra fontos területeken, amelyeket nem lehet európai alapokból finanszírozni. Cseke Attila felhívta a figyelmet arra is, hogy a rendszerváltás óta először hoznak létre egy olyan alapot a helyi fejlesztések finanszírozására, amelyhez pártállástól függetlenül bármelyik önkormányzat garantáltan hozzáférhet.