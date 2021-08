Már éjszaka is oltanak Izraelben, miközben lassan megtelnek a kórházak a COVID-19-betegekkel. „A páciensek jelentős hányadát alkotó súlyos esetek hatvanévesnél idősebb oltottak vagy nem oltott fiatalok” – mondta a lapnak a jeruzsálemi Hadassza Kórház COVID-részlegét vezető Cví Friedlander professzor, aki már a második COVID-betegeket ellátó osztály megnyitására készül, mert az első betelt.

Szombat este 8-tól hajnali 4-ig először, még kísérleti jelleggel működött a mentőszolgálat éjjeli oltókocsija, amely Tel-Aviv központjában várta az oltatlanokat, illetve az ötvenedik életévüket már betöltötteket. Százak álltak sorban az oltásért, és a siker nyomán Naftali Bennett miniszterelnök elrendelte, hogy már vasárnaptól tíz városban lehessen oltakozni egész éjszaka.

„Az elmúlt évben bebizonyosodott, hogy a vakcinák mennyire hatékonyak, megakadályozzák a fertőzést és a súlyos megbetegedéseket. Ezekben a napokban, amikor napról napra emelkedik a fertőzések száma, kiemelten fontosnak tartjuk az oltási akciót és az oltás hozzáférhetővé tételét időpontkérés nélkül, díjmentesen” – mondta a The Times of Israel angol nyelvű izraeli lapnak az első éjjeli mobil oltóállomás vezetője, Eli Bin.

Naftali Bennett hosszú Facebook-bejegyzésben ismertette kormánya tervét a sokkal fertőzőbb delta vírusváltozat leküzdésére. „Célunk megőrizni Izrael polgárainak egészségét és Izrael gazdasági jövőjét. Izrael polgárainak megélhetése egyben életük védelmét is jelenti” – írta Bennett. „Lépéseket teszünk a megbetegedések csökkentésére és felgyorsítjuk a harmadik oltási kampányt, így legyőzzük a delta-járványt. Mindent elkövetünk, hogy elkerüljük a zárlatot, amely rombolja megélhetésünket, gyermekeink anyagi ellátását és oktatását” – hangsúlyozta a miniszterelnök. „A kormánynak az lenne a legegyszerűbb, ha bejelentené a zárlatot, és pénzt utalna a bezárt vállalkozásoknak és az otthon ülő alkalmazottaknak. A zárlat politikájának azonban rettenetes ára van” – tette hozzá, és emlékeztetett arra, hogy az előző zárlatok 200 milliárd sékel (mintegy 53 milliárd euró) többletkiadást jelentettek a költségvetésnek.

„Szomorú látni a hozzánk érkezett betegeket, akik nehéz helyzetben vannak, mert nem kaptak oltást” – mondta Ziv Rozman, a Wolfson Kórház osztályvezető főorvosa. „Sok ilyen fiatal vagy háttérbetegség nélküli idősebb van. Szomorú látni, hogy családjaik meglepődtek állapotukon... Szerencsétlen emberekről és családokról van szó. Folyamatosan azt hallom a betegektől és családjaiktól, sajnálják, hogy nem kaptak védőoltást” – tette hozzá.

„Nincs jó ok arra, hogy valaki ne oltassa be magát, miután világszerte már több mint egymilliárd embernek beadták az oltást, és bizonyosan biztonságos. A be nem oltott betegek nagyon fiatalok, és nagyon súlyos betegségben szenvednek. Fáj az ember szíve értük, és nehezen értjük meg őket” – mondta a ynetnek a Pteach Tikván lévő Beilinson Kórház COVID-osztályát vezető Noa Elikim.

Közel nyolcvanezer teszt elvégzésével a szombati munkaszüneti napon 4145 új fertőzöttet azonosítottak, 5,38 százalék volt a fertőzöttek aránya. Jelenleg 49 608 aktív vírushordozót tartanak nyilván Izraelben, 877-en kerültek közülük kórházba, ahol a súlyos betegek száma 524-re emelkedett, és már 84-en szorulnak lélegeztetőgépre.

A két hete kezdődött új oltási kampányban az 50 év fölöttiek közül már 866 315-en felvették a harmadik, megerősítő oltást, ami az ország lakosságának 9,37 százaléka. December vége óta Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 841 218-at (tizenkét évesnél idősebbeket) már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 62,81 százaléka, azonban ez nem bizonyult elégnek a SARS-CoV-2 vírus erősen fertőző delta variánsa által okozott újabb járványhullám megfékezésére.