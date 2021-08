Előző írásunk

Harc nélkül megadta magát a radikális iszlamista táliboknak a közép-afganisztáni Dajkundi tartomány, és vasárnap reggelre a keleti Nangarhar tartomány székhelye, Dzsalálábád városa is elesett – közölték afgán tisztségviselők. Várhatóan hamarosan Kabult is elfoglalják. Eközben a nyugati országok rohamtempóban menekítik ki diplomatáikat és családtagjaikat az országból, Németország pedig a német erőket segítő afgánokat is kimenekíti az országból, mert a tálib uralom alatt halál várna rájuk – írja az MTI-re hivatkozva a hirado.hu.