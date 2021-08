Tömény szórakozás, örömteli találkozások, tartalmas családi nap és érdekes elő­adások is belefértek az idén hetedik kiadásához érkezett SIC Feszt – Székelyföldi Szabadegyetem programjába, mely idén rendhagyó helyszínen fogadta a bulizni, okulni vagy csak egyszerűen lazítani kívánó fiatalokat. A bátrabbak számára is került szórakozás, László Barna többszörös paramotorbajnok irányításával motoros siklóernyőbe szállva madártávlatból tekinthették meg a fesztivál helyszínét, az árkosi Szentkereszty-kastélyt és környékét. A szervezők becslése szerint naponta legalább ezren látogattak ki a fesztiválra.

Négy napig változatos zenétől volt hangos az árkosi Szentkereszty-kastély kertje és környéke, de emellett az ifjak az egészséges életmódról, pályaválasztásról, vállalkozásindításról és -fejlesztésről is hasznos tudnivalókkal gazdagodhattak. Nem hiányoztak ugyanakkor a komolyabb, súlyosabb témákat is boncolgató beszélgetések, mint a romakérdést elemző kerekasztal vagy a kastélyturizmus háromszéki lehetőségeit, esélyeit boncolgató sem. Előbbi során megrázó sorsokról, küzdelmes kiútkeresésről hallhattak a résztvevők három olyan fiatalembertől, akik ma már példaképei lehetnek a cigány közösségnek, de szó esett mindazokról a problémákról, melyekkel a különböző roma közösségek szembesülnek, a segítségnyújtás lehetséges útjairól, valamint az intézmények, a civil szféra, az egyház, valamint maguk az érintettek felelősségéről. A kastélyturizmus-kerekasztal résztvevői az idegenforgalom ezen ágazatának sajátosságait, a jelen háromszéki és erdélyi helyzetét, a lehetséges irányvonalakat vitatták meg, és egyúttal az egykori arisztokrácia, a nemesek, valamint a napjainkban köztünk élő leszármazottaik világába, nem ritkán igen kalandos életútjukba is igyekeztek betekintést nyújtani a viszonylag népes hallhatóságnak. A fiatalok továbbá dióhéjban ugyan, de megismerhették a kétségkívül az erdélyi, székelyföldi épített örökség központi elemeinek számító kastélyok és kúriák hányatott sorsát is, illetve a még máig is sok esetben bizonytalan helyzetükről is képet kaphattak.

A szombati nap a családokról szólt, a szervezők mesebarangolásra hívtak kicsiket és nagyokat régmúlt időket idéző, egyszerű és mókás játékokkal (diótörés, gólyalábazás, kötélhúzás és patkódobás). Nem hiányoztak továbbá a kézügyességet, kreativitást és kitartást párosító tevékenységek (mézeskalácsírás, -festés, óriás puzzle kirakása, szövés, halászat, újrahasznosított anyagokból szörnykergető játékok készítése), amint Háromszék természeti értékeit és épített örökségét népszerűsítő foglalkozásokba is lehetőség volt bekapcsolódni. Az egészséges életmód sem hiányzott a terítékről, a sepsiszentgyörgyi Change Center képviselői előadásokkal, gyakorlatokkal és közös tornával igyekeztek felhívni a testmozgás fontosságára a látogatók figyelmét. A gyergyószentmiklósi HalVirág Bábszínház Macskacicó című előadásával kedveskedett a kicsiknek. A tevékenységek során a gyermekek lovagi erényeket gyűjthettek, ezeket kis pajzsokra pecsételve tartották számon, s akik a nap végén a legtöbb érdemet összegyűjtötték, délután Szabó Enikő meseterapeuta vezetésével vettek részt az elrabolt királykisasszony megmentésében, közösen győzték le az őt fogva tartó, kastélytóban rejtőzködő szörnyet. Hatalmas érdeklődésnek örvendett még a helyszínen felállított ugrálóvár. A rendezvényt táncház zárta.

A programba ugyanakkor olyan érdekességek is belefértek, mint egy mezőgazdasági drón bemutatása, de jótékonysági hajvágatásra is sor került. Utóbbi bevételeit a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház kapja adományként. Az esték az önfeledt szórakozásról szóltak, a talpalávalót olyan, a fiatalok körében osztatlan sikernek örvendő előadók szolgáltatták, mint Azahriah, BRNY, a 4S Street, a BSW és a Gang, valamint Manuel.