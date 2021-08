Biztonságos viselet hegesztéshez

Azok, akik munkavégzésükhöz kénytelenek lángálló vagy antisztatikus ruházatot viselni biztonságuk érdekében, pontosan tudják, hogy mennyire fontos a minőségi védőruházat. Az ilyen munkafolyamatok során általában nem csupán egy ruhadarabról, hanem tetőtől talpig befedő szettekről és akár kiegészítőkről is beszélhetünk.

Kiegészítők és munkaeszközök

Minden olyan készüléket, berendezést, kiegészítőt, ami viselőjének egészségét, biztonságát hivatott védeni, kiegészítő védőeszköznek nevezzük. Ezek optimális esetben nem csak a bajban jó társak, de a ránk leselkedő veszélyes helyzeteket, kockázatokat meg is előzik. Ezekkel szemben a munkaeszköz fogalma már magában foglalja a gépeket, készülékeket, szerszámokat és felszereléseket is, amiket munkánk során használunk.

Ezen gyűjtőfogalom különleges és fontos csoportja a védőeszköz. Védőeszközök közül pedig a legspeciálisabbak és legelterjedtebbek a lángálló és antisztatikus védőruházatok és kiegészítők.

Hegesztéshez a legjobb és elengedhetetlen

A hegesztés olyan munkafolyamat, amely során egyes munkadarabokat hő és nyomás együttes hatásával egyesítik. A folyamat eredményeként a két darab között nem oldható fémes kapcsolat, úgynevezett kohézió jön létre. Ez a kapcsolat létre jöhet a kötésben résztvevő anyagok összeolvasztásával, amit láng- és ívhegesztésként ismerünk. Vagy más erő ráhatásával hozzák létre az elemek közötti kötést, ez a sajtoló hideghegesztés.

Ezekhez a folyamatokhoz a hőhatást nyerhetjük gáz elégetéséből, elektromos, sugárzásos vagy mechanikai folyamatokból. Bármelyikről is legyen szó, a lángálló és antisztatikus ruházat és kiegészítők használata elengedhetetlen a biztonságos munkavégzéshez. Mindegyiket beszerezheti az Épkézláb Munkaruha webáruház választékából.

A legjobb felszerelés ismérvei

Az igazán jó, védelmet nyújtó felszerelés felismerhető a minőségi anyagok használatáról. A hasított marhabőr nagy fokú szakítószilárdsággal, nagy ellenálló képességgel, jó mérettartással és egyszerű tisztíthatósággal a legjobb választás. A marhabőr emellett ellenáll a forró anyagoknak és akár a fröccsenő fémnek is.

A jó alkarvédő végein gumírozás biztosítja viselőjét arról, hogy munkavégzés közben is a helyén marad és hőálló kevlárcérnával varrt. A lábszárvédő legyen szíjakkal rögzíthető a kényelmes méretre szabásért, és ne csak a lábszárat, a lábfejet és a cipőt is védje.

Jó szolgálatot tesz még a magas pamuttartalmú, antisztatikus kámzsa, ami nem csak eltakarja az egész testet, de véd az elektromos ív ellen is. Jó választás a hasított bőr kámzsa is, ami kapucniként oltalmazza a fejet és a vállat is.