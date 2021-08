Hogyan válasszunk fotelt?

Nem mindegy, hogy hova tervezünk fotelt vásárolni. Egyrészt a funkció is számít, illetve maga az enteriőr, ahol el szeretnénk helyezni. Hiszen egy irodába teljesen más célból vásárolunk fotelt, mint a gyerekszobába vagy a nappali sarkába. Mégis hogyan válasszunk? A cikkből kiderül!

Fotelek a nappaliba

A nappali fotelek az ülőgarnitúra részei szoktak lenni. Általában háromszemélyes kanapéból, egy kisebb kanapéból és egy fotelből vagy egy puffból állnak ezek a szettek. Ilyen esetben természetesen a fotel kiválasztása egyszerű, hiszen a kész szettben stílusában és színében is megfelelő darab található.

Azonban előfordulhat az is, hogy mi magunk válogatjuk össze az ülőgarnitúra elemeit. Vagy ha például fotel nem tartozott a szetthez, nekünk pedig szükségünk lenne egyre.

Ilyenkor csak arra kell figyelnünk, hogy az egyes darabok harmonizáljanak egymással. Ha nem azonos bútorcsaládból válogattuk össze a garnitúra elemeit, esetleg a fotelt a már meglévő szetthez, akkor is fontos, hogy a stílusuk hasonlítson. Ha eltérő stílusú a szett, akkor a színek egyezzenek. Igazán divatos fotelt a MyBútornál lehet kapni, érdemes körülnézni a cég termékei között.

Irodai fotelek

A foteleket nem csak nappaliba, egy szett mellé választhatjuk. Dolgozósarok, pihenősarok vagy épp gyerekszoba, esetleg iroda részei is lehetnek. Ilyenkor a funkciót is figyelembe kell venni, sőt, a stílust is. Hiszen egy relax fotellel szemben teljesen mások az elvárásaink, mint mondjuk egy tárgyalóba szánt darabbal szemben.

Egy dolgozószobába vagy irodába reprezentatív céllal választunk fotelt. Ezért általában elegáns darabot szoktunk ilyen helyre vásárolni. A fotel harmonizáljon színben az iroda többi bútorával. Érdemes klasszikus stílusút választani, persze egy modern irodába szögletes darabot helyezzünk el.

Extra funkciók, amelyek jól jöhetnek

Fotelválasztáskor érdemes az extra funkciókat is számba venni. Például nem csak a kanapé lehet ágyneműtartós vagy ágyazható. Egy ilyen plusz funkcióval tényleg hasznos és értékes bútordarabot kapunk.

Az ágyazható fotelek egy plusz alvóhelyet is nyújtanak, ez kisebb otthonokban nagy segítség lehet. De akár akkor is, ha egyébként van külön vendégszobánk.

Vannak olyan fotelek, melyekhez egy tárolóval rendelkező puff is jár tartozékként. Ez is nagyon nagy segítség lehet, akármelyik helyiségbe is vásároljuk a fotelt.

A fotel stílusa

Egy nappali esetében az is fontos, hogy a fotel stílusa harmonizáljon a kanapé, illetve a többi bútor stílusával. Nagyon ötletes megoldás lehet, ha egy visszafogott színvilágú bútorszetthez izgalmasabb, élénk színű fotelt választunk.

Nagyon divatosak például a füles fotelek, melyeknek klasszikus a megjelenésük, de a szögletes darabok a letisztult, elegáns nappalikban, szobákban mutatnak jól. Skandináv stílusú fotelt is vásárolhatunk, melyek falábon álló szövetfotelek, és szinte mindenhol jól mutatnak.