Cîțu második amerikai ügye

A két évtizeddel korábbi ittas vezetésért kiszabott büntetés mellett egy második – felmentéssel végződött – amerikai bírósági ügy miatt kezdték támadni tegnap az ellenzéki politikusok és egyes koalíciós partnerek is Florin Cîțu miniszterelnököt.

A kormányfőt már szombati – a múlt héten kitudódott ittas vezetéssel kapcsolatos – magyarázkodó sajtóértekezletén megkérdezték az újságírók arról, hogy miért szerepel a neve egy másik, 2008-ban bejegyzett bírósági ügyben is az amerikai Iowa államban. Cîțu akkor azt mondta: nem tudja, milyen ügyről van szó, akkor már Romániában élt, és őt nem értesítették az ellene indult ügyről. Amikor arról kérdezték, miből fizette ki az ittas vezetésért kirótt tetemes bírságot és az ügyvéd honoráriumát, Cîțu azt mondta: eladta autóját és „azt hiszi”, bankkölcsönt is felvett. Hasonló bizonytalan választ adott arra is, hogy visszafizette-e később a bankhitelt: „úgy gondolom, igen”.

A Mediafax hírügynökség által közétett amerikai bírsági ügyirat szerint Florin Cîțut egy végrehajtó cég perelte be 2008-ban. A polgári perben 9755 dollárt akartak kifizettetni vele, amiért állítólag nem törlesztette a Maryland National Banknak 6700 dolláros tartozását. Hét hónappal később a bíróság „ideiglenesen” elutasította a keresetet, a végrehajtó cég pedig nem indította újra az eljárást. Florin Cîţu – aki egyébként a bankszektorból érkezett a politikába, amerikai felsőfokú tanulmányait követően 2001-től két évig az új-zélandi jegybankban, 2002–2005 között az Európai Beruházási Bankban, majd a holland ING romániai leánybankjában dolgozott – tegnap így nyilatkozott: „Bemutattak a nyilvánosság előtt egy dossziét az Egyesült Államokból. Tájékozódtam az ügyben. Olyan polgárjogi ítéletről van szó, melyben a bíróság elutasította az ellenem benyújtott keresetet, melyről engem nem is tájékoztattak. Ez 2009-ben történt. Nagyon könnyen meg tudott volna találni bárki. Ismétlem: a helyzet az, hogy a dossziét az USA bírósága elutasította, én pedig bízom az Egyesült Államok igazságszolgáltatásában. Ismétlem, a követelést visszautasította az amerikai bíróság.”

Ezzel azonban nem nyugtatott meg mindenkit. Marcel Ciolacu SZDP-elnök közösségi oldalán azt írta: „Hogyan lehet még megbízni egy olyan emberben, aki nem vállalja a felelősséget tetteiért? Ahogy átvert korábban egy amerikai bankot, majd eltűnt, Florin Cîțu ma ugyanúgy veri át a románokat: a GDP 50 százalékára rúgó, rekordméretű adósságba veri az országot, és ismét meg fog lépni”. Pártján és a kormánykoalíción belül is feszült a helyzet: Ludovic Orban – fő riválisa az NLP pártelnöki tisztségéért folyó harcban – bocsánatkérésre szólította fel, amiért az államfő és választói elől is eltitkolta amerikai bírósági ügyeit, a kormányfővel egyéb ügyek miatt is feszült viszonyban lévő MRSZ–PLUS néhány politikusa pedig egyenesen Cîțu leváltását követeli az NLP-től.