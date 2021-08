Az Istvan Deak által jegyzett portré emlékeztet, hogy az esélytelennek tűnő nagyszebeni szász polgármester elnökké választása 2014-ben nagy reményeket és várakozásokat keltett egész Európában, azért is, mert a korrupció elleni küzdelmet is zászlajára tűzte. Az első két évben azonban annyira visszahúzódott az elnöki palotába, hogy az ellenzékben „A Néma”-ként emlegették; passzivitása miatt nyerhette meg az SZDP a 2016-os választásokat. Sokan arrogánsnak is tartották, és nem tudta megmagyarázni, hogy jutott öt házhoz; külföldi kirándulásai is felháborodást keltettek, habár ezeken Románia külső megítélésének javításán is dolgozott. Belföldön inkább az SZDP-vel való konfliktusra épített, s bár Laura Codruța Kövesi korrupcióellenes főügyész menesztésével nagy csatát vesztett, Dragnea börtönbe kerülése meghozta neki a második elnöki mandátumot. De továbbra sem mutatott fel semmi érdemlegeset, még saját pártját, az NLP-t sem tudta megreformálni. Jó néhány égető kérdésről (például a szerb határon áldozatokat szedő illegális migrációról, a milliószám kivándorló román állampolgárokról, a szexuális nevelés hiányáról és ennek szomorú következményeiről) egyáltalán nem esik szó, és a Magyarországgal való történelmi megbékélés lehetőségét is elszalaszotta, mi több, populista magyarellenességével olajat öntött a tűzre. Nem csoda, hogy a hátralevő három évben már egyre kevesebbet várnak tőle az emberek. (G4Media)

A RUHA TESZI A HÍRT. Nagyobb port vert fel, hogy Klaus Iohannis államfő estélyi öltözékben jelent meg a román tengerészek vasárnap délelőtti parádéján, mint az, amit mondott. Igaz, a beszéd szokványos volt: méltatta a román tengerészek odaadását, bátorságát, áldozatkészségét, szakmaiságát és hozzáértését, kiemelte, hogy az elmúlt évben mekkorát fejlődött a haditengerészet felszereltsége, és kijelentette, hogy Románia aktív szerepet játszik az euroatlanti térség biztonságának növelésében. A román sajtót azonban a szmokingja és a csokornyakkendője foglalkoztatta, még az is kevesebb teret kapott a beszámolókban, hogy Florin Cîțu kormányfővel (akiről a múlt héten derült ki, hogy ittas vezetésen, tehát törvényszegésen érték Amerikában) oldottan, mosolyogva álltak egymás mellett, miközben Dan Barna USR-elnök feszélyezetten tartotta a távolságot. (hírszerk.)

PAD A HEGYEN. A Fogarasi-havasok 2505 méter magas Călțun csúcsára cipelt fel és rögzített oda egy cirádás kerti padot egy névtelenségét megőrző szebeni házaspár, hogy onnan lehessen csodálni a Moldoveanu csúcsot. Az oda nem illő bútor felháborította a hegyimentőket és a természetjárókat, előbbiek már közölték is, hogy az idény végén (amikor már nem lesznek segélyhívások) lebontják és

elviszik. (Hotnews)