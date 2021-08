A sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium a megye egyetlen vizsgáztató központja, hétfő reggel ide érkeztek a román nyelv és irodalom vizsgára iratkozott fiatalok. Voltak, akik csoportosan szervezték az utazást, mások egyénileg, taxival is többen jöttek a közeli településekről. 8 óra és 8.30 között lehetett bemenni a bekamerázott tantermekbe, ahol a résztvevők szigorú ellenőrzésen estek át, a puskázás lehetősége szinte teljesen kizárva, ha valaki mégis próbálkozik, a következő két vizsgaidőszakban nem jelentkezhet.

Téglás Zsuzsa Katalin, a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola idei végzőse a júliusi érettségin nem érte el az ötöst román nyelv és irodalomból, ezért vesz részt a pótérettségin. Gazdaságtechnikus és könyvelői szakon tanult, szeretne pedagógiára felvételizni Kolozsváron. Ha ez a vizsga nem sikerül, jövőben újra jelentkezik, nem adja fel – mondta lapunknak.

Fazakas Kincső Tímea szintén a Berde-iskolában tanult, tanév végén románból nem kapott átmenőt, ezért nem vehetett részt a június-júliusi érettségin, ez az első próbálkozása, neki mind a négy tantárgyból vizsgáznia kell.

A Baróti Szabó Dávid Líceumból is többen érkeztek a pótérettségire, egyesek többedszer próbálkoznak. Farkas Andreának ez az ötödik vizsgája, minden alkalommal románból bukott, de nem adja fel, mert szeretne magyar szakra felvételizni a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen. Szerinte nagyon sokat várnak el a magyar anyanyelvű diákoktól román nyelv és irodalomból, és ez számukra, akik napi szinten nem használják a nyelvet, igen nehéz. Ugyanígy vélekedik Lázár Beáta is, aki szintén Baróton végezte a középiskolát társadalomtudomány szakon, és negyedszer próbálkozik. Neki is a román a mumusa, ha sikerül megszerezni az érettségi diplomát, közgazdaság szakra felvételizik.

Marosi Ádám a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium idei végzőse, másodszor próbálkozik, történelem–filozófia szakon szeretné folytatni tanulmányait. Úgy véli, ha a románt idegen nyelvként tanítanák, akkor könnyebb lenne elsajátítani, de szerinte az is rontott a helyzeten, hogy tizenkettedik osztályban túl későn kezdték felvenni az érettségihez szükséges tananyagot.

A kézdivásárhelyi Gábor Áron Szakközépiskola tavalyi végzősei is a román nyelv tanításának módszerére panaszkodnak. Lázár Arnoldnak ez a negyedik próbálkozása, egészségügyben szeretne dolgozni, asszisztensire készül. Iskolatársa, Kopacz Tímea is negyedszer vizsgázik, erdészeti osztályban végzett, erdészmérnök szeretne lenni, lapunknak azt mondta, ha a románt is úgy tanítanák, mint az angolt, akkor könnyebb lenne. Szerinte nem igazságos, hogy a magyar diákoktól anyanyelvi szinten kérik számon a románt.

Kovászna megyében 384-en iratkoztak a pótérettségire, 305-en a magyar tannyelvű osztályokból, 79-en a román tagozatról, 276-an idei végzősök, a többiek korábbiak. Ma a reál szakosok matematikából, a humánosok történelemből vizsgáznak, 18-án a szaknak megfelelő választott tárgyból, 19-én magyarból tartják az írásbeliket. Augusztus 23–31. között a nyelvi és digitális készségek próbáit helyettesítő folyamatként az iskolák kiszámítják a vonatkozó pontszámokat a középiskolai jegyek alapján, 31-én kihirdetik az előzetes eredményeket, a végleges médiákat szeptember 3-án teszik közzé.