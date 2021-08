A megmérettetésen Cross Country Olympic és Cross Country Marathon versenyszámban is próbára tehették magukat a hivatásos és elit kerékpározók, utóbbi esetében két táv közül választhattak: 32,5 és 72 kilométeres szakaszon is tekerhettek. A szombati és vasárnapi viadalra több mint 150 versenyző nevezett, a második nap hosszabb szakaszát 1200 méteres szintkülönbség is nehezítette. A bukaresti Dinamo-Bike­Xpert-Superbet Racing Team 25 éves háromszéki kerékpározója szombaton a Román Kupa második fordulóját nem fejezte be egészségügyi problémák miatt, majd vasárnap 2:43:25 órás idővel teljesítette a kijelölt távot, 25 másodperccel hamarabb célba érve, mint a második George-Cristian Stan, míg a harmadik helyen a magyarországi Blazsó Márton zárt.

„A szombati nap nem alakult a legjobban, kisebb egészségügyi gondokkal küszködtem, ami a nagy meleg miatt elviselhetetlen volt, így feladtam a versenyt a harmadik körben. Vasárnap már jól éreztem magam, minden a tervek szerint alakult, a pálya vonalvezetése is feküdt nekem, hiszen rövid emelkedők voltak, többnyire poros mezőkön haladtunk. A nagy szárazság miatt a föld sok helyen berepedezett, a mélyedések pedig olyan nagyok voltak, hogy a kerekek beestek, ha nem figyeltünk. Az utolsó helyről zárkóztam fel, 20 km után már az élbollyal tekertem, majd egy meredekebb részen szétszakadt mezőny, a végén sprintbefutó döntött. A következő napokban szeretnék pihenni egy keveset, ugyanis az elmúlt időszakban sokat versenyeztem” – mondta Molnár Ede, aki szeptember 11-én a Cross Country Marathon országos bajnokságon áll rajthoz.

Eredmények: * Herneacova XCM, 72 km, elit férfiak: 1. Molnár Ede (Dinamo-BikeXpert-Superbet Racing Team) 2:43:25 óra, 2. George-Cristian Stan (Scott ProCycling) 2:43:50, 3. Blazsó Márton (Imperátor-Medikus SE Pécs) 2:45:17 * XCO Román Kupa, 2. forduló: 1. Roberto-Dumitru Burța (Scott ProCycling) 1:24:40 óra, 2. Răzvan Grec (Scott ProCycling) 1:30:39, 3. George-Cristian Stan 1:36:05. (miska)