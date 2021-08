Az augusztus 11–16. között Pöstyénben lezajlott tornán az U16-os lány román válogatott első meccsét Luxemburg ellen játszotta, a kezdő ötösben pedig ott volt a Kézdivásárhelyi SE kosarasa, Bara-Németh Beáta. A 66–40 arányban megnyert találkozót pont nélkül zárta, míg a kispadról jó ütemben beálló Nemes Gréta (Sepsi ISK) 5 ponttal vette ki részét a nemzeti csapat sikeréből. Románia következő ellenfele Svájc volt, amelytől 63–54-re kapott ki: Bara-Németh ezúttal 2, míg Nemes 0 ponttal fejezte be a meccset. A harmadik mérkőzésen a házigazdákkal néztek farkasszemet a romániai lányok, akik a szoros küzdelem végén 55–54 arányban veszítettek. Céhes városbéli kosarasunk most is kezdő volt és 2 pontot jegyzett, sepsiszentgyörgyi sportolónk szerzett kosár nélkül zárta a találkozót. Az Írország elleni összecsapáson magabiztos teljesítménnyel 69–37-re diadalmaskodott Románia: a kezdő Beáta 6, míg Gréta 4 pontot jegyzett. Utolsó szlovákiai találkozóját a román válogatott Izrael legjobbjai ellen játszotta, és a Miruna Crâsnic és Larisa Toma edzette együttes 52–43-ra diadalmaskodott. Bara-Németh ez alkalommal 3 pontot dobott, Nemes pedig bő másfél percet töltött a pályán.

A felső-háromszéki Bara-Németh Beáta 106 percet játszott a European Challengersen, ez alatt 13 pontot, 37 lepattanót és 3 asszisztot összegelt, míg a megyeszékhelyi Nemes Gréta 44 percnyi játéklehetőséget kapott, ezt 9 ponttal, 12 leszedett labdával és 4 gólpasszal hálálta meg.

Végeredmény (D-csoport, Pöstyén/Szlovákia): 1. Szlovákia (5/0) 10 pont, 2. Izrael (3/2) 8 pont, 3. Románia (3/2) 8 pont, 4. Svájc (3/2) 8 pont, 5. Luxemburg (1/4) 6 pont, 6. Írország (0/5) 5 pont.

Korábban (július 27. és augusztus 1. közt) az U18-as lány kosárlabda-válogatottal Ioachim Adrienn (Sepsi ISK) és Kozman Kriszta (Nagy Mózes SK) is részt vett a saját korosztályuk European Challengersén, a Rigában megtartott körmérkőzéses tornán pedig Románia öt vereséget könyvelt el. (tibodi)