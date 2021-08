Vállalkozásra ösztönzik a fiatalokat

A hétvégén megrendezett SIC Feszten nemcsak szórakozásra nyílt alkalom, de komoly témákkal is megismerkedhettek az érdeklődő fiatalok. Az árkosi Szentkereszty-kastély kertjében megrendezett fesztiválon a vállalkozás­indításra és a kihasználható pályázati forrásokra, valamint a turizmusra összpontosító előadások is elhangzottak.

Édler András, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Bagoly Miklós, a Kovászna Megyei Kis és Középvállalkozások Szövetségének (ASIMCOV) elnöke, Vajda Lajos alelnök, Karácsony Zsolt a Junior Bussines Club részéről, illetve Ioana Crișan, egy tanácsadói szakcég-konzorcium képviselője osztotta meg szombat délután gondolatait az elsősorban a vállalkozni vágyó fiatalok számára segítséget jelentő startup-pályázatokról.

Grüman Róbert vállalkozó bevezetőként elmondta: sok startup-pályázati lehetőség volt az elmúlt években, és sok fiatalnak sikerült működő vállalkozást talpra állítania a támogatások révén. Az elkövetkező időszakban új kiírások várhatóak, melyek az úgynevezett NEETS (oktatásban, képzésben részt nem vevő, állástalan) 16 és 29 éves fiatalokat célozzák meg, vállalkozás létrehozásához nyílik lehetőségük 25 ezer eurós vissza nem térítendő támogatás lehívásával. Grüman Róbert felidézte, a Startup Plus program révén több mint száz elképzelésből máig létező friss vállalkozások születhettek.

Édler András, Bagoly Miklós, Vajda Lajos és Karácsony Zsolt több oldalról is elemezte a startup jellegű kiírásokat. Elhangzott, hogy noha kitűnő lehetőség a kezdő vállalkozók számára, de akárcsak más pályázatok esetében, a bürokrácia, a hiányos kommunikáció megnehezíti a dolgokat mind a kiíró, mind a támogatásért folyamodók számára.

Bagoly Miklós és Vajda Lajos az ASIMCOV bemutatása, a vállalkozói inkubáció ismertetése mellett több hasznos tanáccsal is szolgált a fiataloknak, felhíva a figyelmüket arra, hogy nem elég, ha csak az elnyerhető támogatás „lebeg a szemük előtt”. A vállalkozói szabadság eléréséhez rengeteg munka, áldozat szükséges, a pénz önmagában nem egyenértékű a sikerrel – szögezték le. Elmondták továbbá, hogy pont ezen elv mentén választották ki a nyertes pályázatokat is, életképes, fenntartható elképzeléseket, vállalkozási ötleteket kerestek. Vajda Lajos szerint az ilyen támogatásoknál nem feltétlenül az összeg a lényeges, hanem hogy egyik-másik ötlet támogatásával hozzá tudnak-e járulni térség fejlődéséhez.

Karácsony Zsolt egykori pályázóként, de mentorként is rámutatott: nem ingyenpénzről van szó, sok időt és energiát igényel maga a pályázás is, óvatos és alapos tervezést, folyamatos odafigyelést, és a kudarcra is fel kell készülni, de érdemes belevágni. Ioana Crișan a Grüman Róbert által említett NEETS-fiataloknak szóló, hamarosan kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket ismertette.

Az előadók továbbá elmondták, az általuk képviselt intézmények, szervezetek milyen téren tudnak segítséget nyújtani pályázati vagy vállalkozásalapítási, -fejlesztési vonalon.