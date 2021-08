Népszerű a Privát Virtuális Tér

Az adóhatóság emlékeztet: a Privát Virtuális Tér folyamatosan működő, ingyenes online szolgáltatás, amelyet természetes és jogi személyek is használhatnak adónyilatkozatok benyújtására, dokumentumok igénylésére vagy adóügyi helyzetük megtekintésére. A természetes és jogi személyek elektronikus aláírással léphetnek be az SVP-be. Akiknek nincs elektronikus aláírásuk, felhasználói nevet és jelszót kell kérvényezniük. Ehhez nem kell személyesen megjelenni az adóhatóság székhelyén, a kérvényező vizuális azonosítása ugyanis online módszerrel, videokapcsolattal is történhet. Az online módszert választó adófizetőknek az adóhatóság e-mailen útmutatót küld az eljárásról. Ha a kérvényezővel nem sikerül felvenni a videokapcsolatot az e-mailben megjelölt időpontban, a regisztrálást elutasítják. Akárcsak abban az esetben, ha a videokapcsolat alatt helytelen adatokat ad meg az ANAF tisztségviselőjének.