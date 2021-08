Két kiskorú intenzív terápián

Következő írásunk

Ha most lennének a választások, a szociáldemokraták és a szélsőséges AUR párt nyerne, a jelenlegi kormánypártok népszerűsége jelentősen lecsökkent – az RMDSZ kivételével, amely most is öt százalékon áll, legalábbis a Politico.eu honlap szerint, amely több közvélemény-kutató intézet felméréséből számította ki a romániai politikai erők lakossági megítélését.