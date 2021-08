Románia kilábalt

Románia alig egy év alatt kilábalt abból a válságból, amelybe a 2020 tavaszán kitört koronavírus-járvány taszította. Ennek következtében be kellett zárni a gazdaságot, de amikor mindenki elkeseredett, én bizakodtam, és nekem volt igazam – jelentette ki Florin Cîțu kormányfő tegnap este annak kapcsán, hogy az idei második negyedévben 13,6 százalékkal bővült a gazdaság.

A miniszterelnök szerint ez részben az általa (tavaly pénzügyminiszterként, idén kormányfőként) foganatosított intézkedéseknek, részben pedig a románoknak köszönhető. Cîțu felelősséget, kiszámíthatóságot és stabilitást ígért a jövőre nézve, és azt is, hogy 2024-ig minden olyan reformot végrehajt a kormány, amihez másnak nem volt bátorsága. Az állam partnere lesz a magánszférának, a közpénzt nem herdálja el, és versenyképes gazdaságot épít jól képzett és jól fizetett munkaerővel – közölte. Egyúttal azt is elmondta, hogy az Afganisztánban rekedt román állampolgárok hazamenekítésére elindult egy katonai repülőgép. Ha vannak mások is, azok a pakisztáni román nagykövetséggel vegyék fel a kapcsolatot.