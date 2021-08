Ekkor jelenik meg ugyanis a tanügyminisztérium és az egészségügyi minisztérium közös rendelete, melyben részletezik, mi a teendő a járványügyi intézkedések terén. A tárcavezető leszögezte: szeptember 13-án indul a tanév, ugyanakkor azt is elmondta, hogy „nagyon sok veszteséggel” jár az online oktatás, ezért lehetőleg ezt kerülni fogják. „Nemkívánatos az online, és nemkívánatos a hibrid rendszer sem” – szögezte le. A miniszter szerint elképzelhető, hogy a Franciaországban alkalmazott rendszert vezetik be nálunk is. A francia tanügyminiszterről elnevezett ún. Blanquer-eljárás azt jelenti, hogy jelenléti rendszerben folyik az oktatás egy iskolában mindaddig, amíg fel nem fedeznek egy koronavírusos esetet. Attól kezdve csak azok járnak be az iskolába, akik be vannak oltva, a többiek otthonról, online követik az órákat. „Tulajdonképpen ezzel az eljárással is a hibrid módszernél kötünk ki, de szükség van valamiféle megoldásra” – szögezte le a miniszter. (Transindex)

EGYRE KÖZELEBBI ERDŐTÜZEK. Eddig csak az ország délkeleti részéből, a Mehádiai-hegységből jelentettek erdőtüzet, szombaton azonban a Kudzsiri-havasokban, csaknem 1400 méter magasságban, a Péter-csúcs térségében csaptak fel a lángok. Az egyelőre ismeretlen eredetű avartűz mintegy nyolc hektárra terjedt ki, és csak hétfőre sikerült eloltani. A beavatkozást nehezítette, hogy a meredek oldalakat járművel nem lehetett megközelíteni, a tűzoltóknak – vízzel a hátukon – két órát kellett gyalogolniuk a helyszínre. Az oltáson több mint 90-en dolgoztak, és végül sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését. (Adevărul)

TÖBB SZÁZ SERTÉSPESTISGÓC. 401 aktív afrikaisertéspestis-góc van Romániában, az Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság jelenleg 53 542 fertőzött sertést tart nyilván. Augusztus 6–12. között 97 új fertőzésgócot azonosítottak, a legtöbbet (33-at) Teleorman, Ialomiţa (22) és Buzău (6) megyében. Ugyanebben az időszakban 29 gócot sikerült felszámolni, ezek közül 26-ot Bihar megyében. 2019-től mostanig 3274 afrikai sertéspestisgócot kellett felszámolni. A vírus jelenlétét legelőször 2017. július 31-én jelezték Romániában. (Agerpres)