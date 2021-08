Gondoskodó kaláka

A Magyar Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezete és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) ismét Háromszéken tesz az elesettekért: a SegédKezek kalákatáborban részt vevő negyven fiatal olyan feladatokat vállal át, amit az idősek, a magatehetetlenek vagy a mélyszegénységben élők nem tudnak megvalósítani. A táborlakók nem csak adnak, hanem kapnak is: tanulnak a csapat erejéről, az egymásról való gondoskodás fontosságáról és a jó szó gyógyító, reményt adó erejéről is.

A baróti központtal tartott regionális tábort szervező Bartha Alpár kökösi unitárius lelkész örömét fejezte ki, hogy a tábort nem is kellett különösképp hirdetniük, elég volt hírét hinteniük, és érkeztek is – felekezettől függetlenül – a jelentkezők nemcsak itthonról, hanem az anyaországból is – pedig nem szórakozásra szólt a meghívás!

A fiatal tiszteletes fontosnak tartja az évek óta jó szívvel végzett munkájukat. Mint mondotta, azt tapasztalják, egyre több a magára maradt idős ember, akinek gondot okoz a tüzelő felvágása és elrakása, az udvar rendben tartása, a ház kitakarítása, a szőnyegek kimosása, a járdakövek helyre rakása, az apróbb javítások elvégzése, ezért jól fog számukra, ha tenni, cselekedni akaró erős kezek segítségadásra jelentkeznek.

A tábor nemcsak a segítségadásról szól, hanem a szervezők fontosnak tartják, hogy a zömében középiskolások és egyetemisták köréből kikerülő önkénteseket rádöbbentsék, milyen közösségépítő és megtartó hatása tud lenni az elődeink által évszázadokon át gyakorolt kalákának.

„Az önkéntesek vasárnap érkeztek, az istentisztelet után közös étkezés és az ismerkedést segítő játékok voltak napirenden. Tegnaptól viszont már reggeltől késő délutánig dolgoztunk. A csapatok Baró­tot, Vargyast, Felsőrákost, Nagyajtát, Középajtát, Köpecet, Maksát, Szépmezőt, Kököst és Zalánt keresték fel. A legtöbben a magánházak környékén segédkeztek, de volt, akire templom, imaterem vagy ravatalozó takarítása hárult, és voltak, akik a Gondviselés raktárából származó tartós élelmiszerekből készítettek csomagokat és szállították ki a rászorulóknak. Bárhol is dolgoztak, megtapasztalhatták, milyen az, amikor az emberek, a közösség hasznára vannak” – mondotta.

Az önkéntesek számára az esti kikapcsolódás is biztosított: Pataki Zsombor mentős kisebb előadást tartott az elsősegélynyújtásról, volt gitárest, melyen ifjúsági vallásos és modern zeneszámokat énekeltek, holnap délután, az elvégzett munka jutalmául a Vargyas-szorosba látogatnak.