Több alkalommal is nekifutott már az önkormányzat, hogy átvegye a város közvagyonába a sepsiszentgyörgyi Szakszervezetek Művelődési Háza épületét, most egy más megközelítéssel próbálkoznak, de nem tudni, mi lesz a végeredmény. Mindössze egy éppen kedvező konjunktúrát és viszonyulást szeretnének kihasználni, a sikert viszont nem tudják szavatolni – jelentette ki Antal Árpád polgármester újságírói érdeklődésre. Az elöljáró annak kapcsán szolgált részletekkel, hogy a városi képviselő-testület legutóbbi ülésén elfogadták azt a határozattervezetet, melyben kérik az ingatlan átadását a megyeszékhely közvagyonába.

A polgármester szerint bárki Bukarestből is könnyen megbizonyosodhat arról, amit az önkormányzat megfogalmazott az ingatlan átvételét kérelmező határozatban is, hogy a szakszervezetek – az épület kezelési jogának birtokosai – nem viszonyulnak jó gazdaként az ingatlanhoz. E tényt figyelembe véve indultak el az új irányba. A tulajdonos, a román állam ugyanis kegyvesztést fogalmazhat meg, mely értelmében visszaveszi a kezelési jogot az érdekvédelmi szervezetektől, mivel azok nem bizonyultak jó gazdáknak. A jogszabályok szerint, ha egyszerűen vissza akarják venni a kezelési jogot, annak birtokosa egyet kell értsen a szándékkal, viszont ha büntetésként kezdeményezi azt az állam, akkor már nincs szükség a másik fél rábólintására. A jó gazdánál nem csak a kezelési jog esetében, de akár egy bérbeadásnál is az alapvető kötelezettségek egyike, melynek megsértése a jog elvesztéséhez vezethet – magyarázta az elöljáró.

Antal Árpád ugyanakkor felhívta a figyelmet, nem tudják, hogy a kezdeményezésnek végül mi lesz a végkifejlete. Annyit tudnak, hogy most kedvező a hozzáállás ehhez a kérdéshez, így nagyobb esélye van az önkormányzatnak, hogy megoldja a problémát. A polgármester ugyanakkor úgy véli, hogy amennyiben most nem sikerül dűlőre jutni, akkor az elkövetkező egy évtizedben sem fognak.

Újságírói kérdésre Antal Árpád azt is elmondta, hogy több hasonló helyzetben lévő város fog úgy eljárni, mint Sepsiszentgyörgy önkormányzata. Nehéz ugyanakkor országosan kezelni a problémát, mivel eltérő az ingatlanok jogi helyzete, van, ahol a valamikori általános szakszervezeti szövetség nem is szerepel a telekkönyvben. Továbbá vannak megyék, ahol már megtörtént az átadás, máshol nem is szándékszik átvenni az önkormányzat, mivel a művelődési ház működik.

Antal Árpád leszögezte, hogy az ingatlan megszerzése önmagában csak pillanatnyi örömre adna okot, hiszen a rendbetétele rengeteg időt, energiát és pénzt emésztene fel. Ő is jobban örvendene, ha a sepsiszentgyörgyi művelődési ház rendben lenne, a városi kulturális körforgás részeként eseményeknek, rendezvényeknek adna otthont, de itt nem ez a helyzet, hanem egy évről évre csak romló állapotú, bezárt ingatlanról van szó.