A székelyföldi produkció szervezőcsapata, valamint a Magyar Kulturális Intézet, Sepsiszentgyörgy két értékes kiállítást kínál az érdeklődőknek, amelyek a Sepsi Aréna teraszán, valamint belterében tekinthetők meg. A tárlat a Királydombtól Sepsiszentgyörgyig követi nyomon az István, a király rockopera útját. A Sepsi Aréna teraszán lesz látható a Mag és Héj installáció, valamint a székelyudvarhelyi Elekes Gyula képzőművész Szent Korona-másolata. Az öt méter magas és öt méter átmérőjű modell polikarbonátból készült, időtálló anyag. Méreténél fogva igen látványos, és pedagógiai célja is van: felfrissíti az eddigi ismereteket, ugyanakkor pluszinformációkat ad.

GYAKORLATI TUDNIVALÓK: Indulás előtt ellenőrizze, hogy mit ír a jegyén, majd induláskor győződjön meg újra, hogy a belépőt magához vette. * Legyen önnél maszk, hiszen a jelenlegi járványügyi törvények értelmében zárt helyiségekben a maszkhasználat kötelező, így az épületben és az előadás teljes ideje alatt hordania kell. * Induljon el időben, hogy kerülje el a torlódást és biztosra találjon parkolóhelyet. * A Sepsi Arénánál irányított parkolás zajlik majd, a parkolásban biztonságiak és a helyi rendőrség munkatársai segítenek. Kérik, kövesse utasításaikat, és az általuk kijelölt helyre parkoljon. * Javasolják, hagyja autóját a város egy másik pontján, és vegye igénybe a buszjáratokat, amelyek a rendezvény helyszínére szállítják az utasokat a következő program szerint: augusztus 19. és 24. között mindennap indulás 18, 19, 19.30 és 20 órakor a Gólya utcai (Fidelitas Hotel) végállomásról, a járat érinti a városközpontot és a vasútállomást, s minden megállóban fel lehet szállni. Visszafelé ugyanezen az útvonalon 22.30 és 23 óra között több autóbusz indul. Egy oda-vissza buszjegy ára 4 lej, megvásárolható lesz a már megszokott jegyárusító pontoknál és az autóbuszokon is. A járatot a Multitrans Rt. biztosítja. * Beléptetés/jegykezelés: a megvásárolt jeggyel fel kell keresni a jegykezelési pontok valamelyikét, és be kell mutatni, ahol felteszik a belépést biztosító karszalagot. A Sepsi Arénába csak karszalaggal és maszkkal lehet belépni. Kérik, ne vigyenek magukkal nagy táskát vagy hátizsákot, esernyőt, ételt vagy italt (a helyszínen lesz büfé), házi kedvencet és semmilyen fegyvernek minősülő tárgyat vagy pirotechnikai eszközt. A beléptetéskor ellenőrizni fogják ezeket. * Az előadást 5 éven aluli gyermekeknek nem ajánlják. Amennyiben mégis szeretné elvinni 5 éven aluli gyermekét, neki ölben kell ülnie. Az 5 éven felüli gyerekeknek kötelező belépőt váltani. * A terembe való belépés előtt, betartva a járványügyi előírásokat, lázat fognak mérni, ezenkívül viszont sem oltási igazolás, sem gyorsteszt nem kötelező, csak az orrot és a szájat eltakaró védőmaszk használata. * A jegyen szereplő ülőhelyet kell elfoglalni, önkéntesek fognak segíteni az eligazodásban. * Az előadás idejére, a hangtechnika zavartalan működése érdekében, nyomatékosan kérik, hogy a mobiltelefonokat szíveskedjenek kikapcsolni. Az előadásról hang- és képfelvétel nem készíthető! A nézőtéri járásokat és lépcsőket kérik szabadon hagyni! * Az előadást szünet nélkül játsszák és pontosan kezdik, a későket nem engedik be.

Szent István-napi ünnepségek Háromszéken

Augusztus 20-án ünnepeljük a keresztény magyar állam, a magyar keresztény egyház megteremtőjét és Magyarország fő védőszentjét, Szent István királyunkat. Ezen a napon a következő rendezvényeket tartják Háromszéken:

PERKŐI BÚCSÚ. Kézdiszentlélek központjában a Szent István-szobornál augusztus 20-án, pénteken 10 órakor kezdődik a megnyitóünnepség. 10.30-kor a búcsújárók elindulnak a Perkőre, útközben elvégzik a keresztutat. 12 órától kezdődik az ünnepi szentmise a Perkőn, amelynek szónoka dr. Kerekes László segédpüspök. A Mária Rádió élőben közvetíti az ünnepi rendezvényt. 16 órától néptánc, 17 órától Fagylaltos László verseket mond, 19.30-tól Trend Music-koncert, 22 órától tűzijáték és tábortűz.

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Erdélyi Mária Út és Kovászna Megye Tanácsa lovas zarándoklatot szervez a Kézdiszentlélek fölé emelkedő Perkő-magaslaton álló, Szent István tiszteletére szentelt kápolna búcsújára. Jelentkezni lehet Triff Ramonánál a trifframona@yahoo.com e-mail-címen. * A belvárosi Szent József-templomban augusztus 20-án, pénteken az esti, 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise után a templom előtti Szent István-szobornál rövid ünnepi műsort tartanak. Szívesen fogadják a virágot.

BARÓT. Hagyományteremtő szándékkal szervez emlékünnepséget Barót Város Önkormányzata augusztus 20-án, pénteken 18 órától a Millenniumi emlékmű közelében, a Kisboldogasszony utcai parkban. Az ünnepségre szeretettel várják Erdővidék népét. A részletes program: Tűz Tamás Szent István király című költeményét előadja Kovács Koppány baróti diák; köszöntőt mond Benedek-Huszár János, Barót város polgármestere; Oláh Ibolya Magyarország című dalát előadja Sebestyén Fruzsina köpeci diáklány; Reményik Sándor Mindennapi kenyér című költeményét előadja Tókos Lilla Eszter baróti diáklány; fohászt mond Tordai Árpád baróti református lelkipásztor; kórusművek a baróti református egyházközség Zathureczky Gyula Kórusának előadásában; Tordai Árpád baróti református lelkipásztor megáldja a bodosi Józsa Vilma által sütött kenyereket; ünnepélyes kenyérszegés és -szétosztás; koszorúzás a Millenniumi emlékműnél; komolyzenei koncert a nagyváradi Kaganovsky Trió előadásában, műsoron Brahms, Kodály, Schubert és más szerzők műveiből; magyar és székely himnusz.

Kiállítás

ORBÁN BALÁZS NYOMDOKÁN KÉZDISZENTLÉLEKEN. A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont Kézdiszentléleken tartotta dokumentációs fotótáborát. Az itt készült képek kiállításának megnyitóját ma 19 órakor a helyi Apor István Általános Iskola előtt tartják a kézdiszentléleki falunapok keretében. A megnyitón köszöntőbeszédet mond Balogh Tibor polgármester, valamint Bartalis Izabella, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont intézményvezetője. A kiállítást megnyitja P. Buzogány Árpád művelődésszervező, a Forrásközpont munkatársa. Az Orbán Balázs nevét viselő fotótábor képírói: Hla­vathy Károly és Kovács László Attila (Sepsiszentgyörgy), Balázs Ödön (Székelyudvarhely), Fülöp Jenő, Nagy Botond

és Tordai Ede (Marosvásárhely).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16 órától Halálos iramban 9. (román felirattal), 16.30-tól Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő (magyarul beszélő), 18.15-től Free Guy (magyarul beszélő), 18.30-tól Dzsungeltúra (román felirattal), 20.45-től Az öngyilkos osztag (román felirattal), 21 órától Zuhanás (román felirattal). Telefon: 0787 526 102. honlap: arta.cityplex.ro.

Irodalmi est fotókiállítással, könyvbemutatóval és koncerttel

A sepsiszentgyörgyi Szimplában az Ördög Gábor Egyesület szervezésében ma 18.40 órától bemutatják Ördög Gábor István Lehetne Szerelem a Dal mint Vers (Beat-, Psy-Beat-versek) című könyvét. Az esemény részletes programja: 18.44-től Sánta Csaba fotókiállításának megnyitója, 18.45-től Ségercz Ferenc és barátai-koncert, 19 órától irodalmi est és kötetbemutató Kaiser László és Balázs F. Attila meghívott költőkkel, 20.59-től Ramon Grosos – visual art, 21 órától Kardiofaktúra-koncert.

Bemutatkozik az új jégkorongcsapat

A kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán ma 18 órától bemutatkozik Háromszék új jégkorongcsapata, az Ágyúsok. A belépéshez szükséges: személyi igazolvány, oltási igazolvány vagy negatív Covid-teszt. Az eseményen érvényesek a járványügyi előírások.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter (telefon: 0752 068 364, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön pénteken 9–13 óráig a Borvíz utcában szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Magyarhermányban és Kisbaconban, pénteken Szárazajtán és Uzonkafürdőn gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. * A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYINTÉZÉS. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sepsi­szentgyörgyi Demokrácia Köz­pontjának munkatársai ma 16–18 óráig Málnásfürdőn a kultúrotthonban segítenek a magyar állampolgársági ügyintézésben. Érdeklődni a 0762 248 669-es telefonszámon lehet.

TIFF-KARAVÁN ZABOLÁN. A zabolai Mikes-birtokon ma 21 órától a TIFF 2021 fesztiválon a Szenvedélyes szomszédok című spanyol komédiát lehet megnézni. Jegyek a helyszínen kaphatók: diákoknak 20 lej, felnőtteknek 25 lej.

SEGÍTŐ HÁLÓ. Minden csütörtökön és kedden 18–20 óráig a 0743 408 028-as telefonon lehet hívni a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat önkénteseit, ha segítségre van szükség (bevásárlás,

gyógyszerek kiváltása, beszélgetés).