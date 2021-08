A két klub kedden közös sajtótájékoztatót tartott, ahol Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke és Kertész Dávid, a Sepsi OSK alelnöke nyilvánosságra hozta azt a módosító javaslatot, amely az FRF fegyelmi szabályzatának az 54. cikkelyét egészítené ki. Augusztus 4-én a Bukaresti Steaua–FK Csíkszereda és augusztus 9-én az FC Farul Constanța–Sepsi OSK mérkőzésen tapasztalt incidensek miatt mindkét klub közleményben tiltakozott, viszont úgy érzik, a változás érdekében szigorításra lenne szükség.

A javaslatban azt kérik, hogy a diszkrimináló, becsmérlő, rasszista, xenofób rigmusok skandálása vagy hasonló viselkedés esetén a játékvezető azonnal szakítsa félbe a mérkőzést, és ha ezek folytatódnak, akkor újra állítsa le a találkozót. Ha a hangosbemondó harmadik felhívására sem szűnnek meg a szabályellenes megnyilvánulások, akkor a játékvezetőnek félbe kell szakítania a találkozót, és az a csapat, amelynek szurkolói miatt ez bekövetkezett, a mérkőzést 3–0-ra elveszíti. Javasolják, hogy a kiróható pénzbírság 10 ezer lejtől 80 ezer lejig terjedjen, és a 80 ezer lejes összbüntetés esetén a vétkes csapatnak a következő mérkőzését nézők nélkül kelljen lejátszania, de három pont levonásával is sújtsák.

Szondy Zoltán szerint az volna a lényeg, ha ezek az incidensek megismétlődnek, akkor a vétkes klub kapjon nagyobb pénzbüntetést, és akár pontlevonással is büntethető legyen. Az FK elnöke hozzátette, a pénzbüntetés eddig is létezett, de vagy nem tartották be, vagy kis tételben büntettek. Hangsúlyozta azt is, hogy mindig egyoldalú konfliktusok voltak, és mindig az volt a magyarázat, hogy történt, ami történt, de a magyar kluboknál magyar feliratok vannak, magyar nevek, magyar szimbólumok stb. A különbség csak az, mondta Szondy, hogy a petárda használata, a rasszista és xenofób bekiabálás nem törvényes, szimbólumaink használatát ezzel szemben az alkotmány garantálja.

Kertész Dávid szerint fájó, hogy ezek a megnyilvánulások bekerülnek a sportba, majd feltette a kérdést: „Az a baj, hogy focizunk és gyerekeket nevelünk? Vagy az, hogy az FK Csíkszereda ifjúsági bajnokságot nyert? Vagy az, hogy magyarul beszélünk? Ez a viselkedés tűrhetetlen!” – mondta a szentgyörgyi klub alelnöke, hozzátéve: a Farul 10 ezer lejes büntetést kapott, ez nem példaértékű bírság. „Személyes véleményem, hogy amíg pontlevonás nincs, addig a pénzbüntetéssel nem érnek el semmit” – fejtette ki Kertész Dávid. (miska)