A 45 esztendős Kacsó Endre számára, aki Robert Luput váltja a kispadon, nem ismeretlen a román futsalválogatott világa, hiszen korábban ő vezette az U19-es és az U20-as nemzeti csapatokat. A tapasztalt szakember öt bajnoki címet, hat Román Kupát és három Román Szuperkupát nyert az egykori Marosvásárhelyi City’US együttesével, új megbízatásában pedig másod­edzőként a maksai születésű Mánya Szabolccsal is számol. „Megtiszteltetés, hogy a román futsalválogatott szövetségi kapitánya lehetek. Mit ígérhetek a mandátumom kezdetén? Elsősorban azt, hogy megfiatalítom a csapatot, hiszen a korosztályos együtteseket irányítva, jól ismerem a feltörekvő generációt. Bízom a fiatalokban. Idő kell nekünk, az biztos, de kevés a türelem, úgyhogy gyorsan neki kell fogni a munkának” – nyilatkozta a frf.ro-nak Kacsó.

Mánya Szabolcs elmondása szerint Kacsó Endre már az év elején – amikor még az ifjúsági válogatottak edzője volt – megkereste hasonló ajánlattal, s most, hogy megváltozott a megbízása, továbbra is számít a segítségére. „Mivel én már nem férek bele az új szövetségi kapitány által elképzelt csapatba, tapasztalatomat a kispadon fogom kamatoztatni, és elvállaltam az edzői munkát. Az is benne van a pakliban, hogy ezután már többet nem öltöm magamra a válogatott mezt, de ha szükség lesz rá, akkor akár a pályán is segíthetek a válogatottnak. A terv az, hogy a jövőben csak fiatal futsalosok kerüljenek be ide, őket pedig két-három idősebb, rutinosabb játékos fogja segíteni” – mondta érdeklődésünkre a háromszéki teremlabdarúgó.

„A klubcsapatomra nézve nem lesz semmilyen kihatással ez a felkérés, mivel mindig akkor megyek el a válogatotthoz, amikor éppen UEFA-nap van. Akkor pont ugyanúgy mehetek, mint más játékos, de most nem játékosként, hanem segédedzőként számítanának rám. Én is edzeni, készülni fogok a fiúkkal, éppúgy, mintha kerettag lennék, erre azért lesz szükség, hogy ne essek ki a formámból” – tette hozzá Mánya, akinek sajnos bal lábbal rajtolt a 2021–2022-es magyar futsalbajnokság, ugyanis klubcsapatával, a Kecskeméttel 2–0-ra kikaptak a Debrecen vendégeként. Meglátása szerint nagyon szoros lesz az idei NB I.-es pontvadászat, hiszen az eddigi mérkőzésekből megítélve, bárki bárkit legyőzhet. (tibodi)