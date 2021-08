Megkezdődtek a Kolozsvári Magyar Napok

Az államtitkár szerint a fesztivál azt is jelzi, hogy úrrá leszünk a koronavírus-járványon. Kelemen Hunor, Románia miniszterelnök-helyettese üzenetét Horváth Anna, a RMDSZ ügyvezető alelnöke olvasta fel. A politikus úgy vélte: kellett a közösségi szolidaritás és kellett a szervezők áldozatvállalása ahhoz, hogy a kolozsvári, erdélyi magyarság a járvány idején is együtt ünnepelhessen. „Mikor, ha nem ilyen időben érezzük azt, hogy az élet a mi oldalunkon áll! És mikor, ha nem most, egy ilyen pusztító járvány idején kell a leginkább éreznünk, hogy csak az egymás iránti felelősségvállalás révén térhet vissza az életünk a rendes medrébe?” – fogalmazott.

Gergely Balázs főszervező a sercegő hanglemezen hallgatott zene példáját idézve arra biztatta a Kolozsvári Magyar Napok közönségét, hogy élvezzék a zenét, és ne a sercegéssel foglalkozzanak. Arra utalt, hogy a közösségi médiában heves bírálatok érték a szervezőket a túlzottnak vélt járvány­ügyi óvintézkedések miatt. A hétvégéig tartó magyar napok rendezvényei ugyanis csak oltási igazolvánnyal, friss negatív teszteredménnyel látogathatóak, a betegségen átesettek az ezt bizonyító irattal léphetnek be.

A főszervező közölte, hogy az idei magyar napokon a Kolozsvár főterén álló Szent Mihály-plébániatemplom neogótikus kerítésének helyreállítására gyűjtenek adományokat.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) nevében szóló Toró T. Tibor felidézte: a magyar napok gondolata a tanács műhelyében érlelődött. Azt ígérte: az EMNT és szövetségesei ezentúl is ott lesznek a szervezők között. Abbéli meggyőződését hangoztatta, hogy a válságokat is csak együtt győzhetik le, és az ünnep is csak akkor lesz igazi, ha az erdélyi magyarság szervezetei együtt élhetik meg.

A nyitógálán a Monarchia Operett Huszka Jenő és Szilágyi László Sissi, a magyar királyné című operettjét mutatta be. A Kolozsvári Magyar Napokon vasárnapig mintegy 280 programra várják a közönséget.