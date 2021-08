Budapesten született, s már általános iskolásként érdeklődött a rajzfilmek iránt, rajzszakkörökbe is járt. A Mafilmnél szerzett díszletfestői és trükkfilmrajzolói tapasztalatok után, 1968-ban került a Pannónia Filmstúdióhoz. Volt fázisrajzoló, kulcsrajzoló, animátor, majd társrendező. Olyan népszerű sorozatokon dolgozott, mint a Gusztáv, a Mézga család vagy a Kérem a következőt, s részt vett a János vitéz című egész estés rajzfilm munkálataiban. Rajzfilmrendezői diplomáját 1971-ben vette át, két évvel később lett önálló rendező, első önálló rajzfilmjét 1974-ben A kő címmel készítette Nepp József öt­lete alapján.

1980-ban született A légy című animációs rövidfilmje több fesztiválon is díjat nyert. Az Oscar-díjat 1981-ben elnyerő alkotás egy légy életének utolsó pár percét mutatja be, a világot az ő szemén keresztül látjuk egészen addig, míg agyon nem csapják. A négyperces film két évig készült, s ez alatt több változáson ment át. Címe eredetileg A bogár volt, s volt egy alternatív befejezése is, amelyben a légy visszafordul, üldözője szemébe repül, aki elájul, ő pedig kiröppen az ablakon, de ehhez a változathoz a politika nem járult hozzá. Az akkori viszonyokra jellemzően az Oscar-díj-kiosztóra Rofusz helyett a Hungarofilm akkori vezetője utazott ki s vette át a filmszakma legrangosabb elismerését, amelyet az amerikai rendőrség a szállodában kobozott el tőle. Az aranyszobrot az Amerikai Filmakadémia csak a valódi alkotónak volt hajlandó kiadni, Rofusz csak másfél hónap múlva kaphatta meg Los Angelesben.

Amerikából hazatérve 1982-ben megkapta a Balázs Béla-díjat, elkészítette a Holtpont és a Gravitáció című rövidfilmeket. Utóbbi ötlete tíz éve foglalkoztatta, de fenn­akadt a cenzúrán. A filmben ugyanis a kék almafán ember­arcú kék almák lógnak, amelyek egyszerre fonnyadnak és rohadnak el, majd leesve szétloccsannak. Egy egészségesnek látszó alma azonban más sorsra vágyik: leszakítja magát a fáról, a földre érve azonban ő is szétfröccsen, mert belül ugyanolyan rothadt, mint a többi.

Rofusz ezután úgy érezte, elfogyott körülötte a levegő. 1984-ben egy koncertiroda segítségével Németországba került, hivatalosan muzsikusként, de valójában rajzfilmstúdióknak dolgozott, filmeket készített. 1988-ban Kanada legnagyobb stúdiójához (Nelvana) hívták, és családjával a tengerentúlra költözött, Fly Films nevű torontói stúdiójában 1991-től reklámfilmeket, videóklipeket és játékfilmekhez speciális rajzfilmeffektusokat készített.

A rendező 2001-től ismét Magyarországon él. 2002-ben befejezett Tüzet szüntess című nyolcperces animációs filmje háborúellenes állásfoglalás a gyermekek védelmében. 2004-ben készült el a Szerencsi, fel! című európai uniós ismeretterjesztő produkciója, a következő évben mutatták be a Kutyaélet című alkotását, majd a Réka meséi című népszerű könyvsorozat nyomán a gyermekbetegségekkel foglalkozó kötetekből animációs tévésorozatot készített. Ticket című kilencperces animációja 2011-ben újra hagyományos technikával készült.