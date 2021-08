Románián át vezet az afgán útvonal

Következő írásunk

Két tanácstag és a városháza beruházási osztályának vezetője is benyújtotta lemondását Székelyudvarhelyen, nem sokkal azután, hogy a polgármesteri hivatal gazdasági igazgatója is otthagyta tisztségét. A tanácstagok helyét a párt tölti majd be, a megürült hivatali tisztségekre versenyvizsgát kell kiírni.