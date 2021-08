POLGÁRMESTER MARADHAT A PEDOFIL. Véget ért a huzavona a Prahova megyei Şotrile község volt polgármesterének ügyében, akinek új mandátuma igazolását több ízben is megtagadták bíróságok: a legújabb, jogerős döntés értelmében a gyermekpornográfiáért jogerősen elítélt férfi továbbra is vezetheti a községet.

Bogdan Davidescu két mandátumon keresztül vezette a PSD színeiben a települést, a tavaly szeptemberi helyhatósági választásokon pedig a szavazatok 41,22 százalékával nyert. Ekkor már függetlenként indult, valószínűleg azért, mert 2019 őszén jogerősen elítélték gyermekpornográfiáért (másfél évi felfüggesztett börtönre). Új mandátumát azonban – az ítéletre hivatkozva – nem igazolta a Câmpinai Bíróság, a Prahova Megyei Törvényszék pedig helybenhagyta a döntést. Mivel a polgármesteri tisztség üresen maradt, időközi választást írtak ki idén nyáron, amit Davidescu szintén megnyert, a Câmpinai Bíróság viszont ismét megtagadta a mandátum igazolását – ezúttal azonban a Prahova Megyei Törvényszék a volt polgármesternek adott igazat, így az megkezdheti harmadik mandátumát. Davidescu ellen a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) emelt vádat, mert 2016–2017-ben együtt élt egy kiskorúval, aki a kapcsolat kezdetén 13 éves volt. A polgármester szexuális kapcsolatot csak azután kezdeményezett (és gyakorolt később rendszeresen) vele, miután betöltötte a 16. évét. A lányt, aki anyagilag is függött tőle, zsarolta is: miután megtagadta a kapcsolat fenntartását, azzal fenyegette, hogy nyilvánosságra hoz róla készült kompromittáló, pornográf jellegű felvételeket és megmutatja ezeket a szüleinek. (Transindex)

KEVESEN VOLTAK, SOKAN LETTEK. 46 fővel bővült azoknak az 1989-es forradalmároknak a száma, akik megkapták a „meghatározó szerepű harcos” minősítést: Klaus Iohannis államfő aláírta az erre vonatkozó javaslatokat. A forradalmárok ügyeivel külön államtitkárság foglalkozik, ennek azonban nincs pontos nyilvántartása arról, hogy hányan vannak. Azt tudni lehet, hogy a Ion Iliescu volt államfő által kezdeményezett forradalmárdiploma sok kedvezménnyel jár, ezért olyanok is kérték – évről évre többen –, akiknek semmi közük nem volt a Ceaușescu-diktatúra megdöntéséhez. A meghatározó szerepű harcosi címet Victor Ponta volt kormányfő találta ki, és havi 2025 lejes juttatással jár, amiért nagy a tolongás, többek között Marcel Ciolacu SZDP-elnök (akit Buzăuban ért a rendszerváltás) is kérte, hogy „különleges érdemű forradalmárból” (amiért egyebek mellett egyhektárnyi földterületet is kapott) minősítsék át „meghatározó szerepű harcossá”, ám ez ellen egy másik forradalmár kifogást emelt. A forradalmárok listája egyébként nem csak bővül, közben szűkül is, mert a volt szekusokat, besúgókat, csalókat Ludovic Orban volt kormányfő kezdeményezésére kezdték kirostálni, tavalytól már 260 forradalmári címet vontak vissza. Az államtitkárság munkája azonban akadozik, amióta Florin Cîțu jelenlegi kormányfő leváltotta a vezetőjét. (Radio Europa Liberă)