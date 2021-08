Budapest 1464 magyar szervezetet támogat

Közel másfél ezer külhoni magyar szervezet nyert támogatást a Nemzeti Újrakezdés Program első szakaszában – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára tegnap Budapesten. Potápi Árpád János felidézte: a kormány 2011 óta hirdet pályázatokat a külhoni magyar szervezetek számára működés, fejlesztés, eszközbeszerzés, rendezvények, programok támogatása céljából. Idén azonban a korábban több program részeként nyújtott támogatásokat és pályázati felhívásokat Nemzeti Újrakezdési Program címmel egységesítették.

Az első kiírásban működésre, fejlesztésre, eszközbeszerzésre lehetett pályázni hat kategóriában – oktatás, kultúra, egyház, sport, ifjúsági, cserkész- és közösségi, valamint diaszpóra – április 15-étől május 14-éig. A támogatási keretösszeg 1,5 milliárd forint volt, amelyből a szervezetek 300 ezer és ötmillió forint közötti összeget igényelhettek vissza nem térítendő támogatásként.

Az államtitkár elmondta: 3223 pályázat érkezett, amelyek támogatási igénye a rendelkezésre álló összeg csaknem nyolcszorosa, mintegy 12 milliárd forint volt. Formai hiba miatt 76 pályázatot el kellett utasítaniuk, az érvényes pályázatoknak azonban majdnem fele, 1464 nyert pénzt. A nyertesek listája megtalálható a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján (bgazrt.hu).

Erdélyből 795 pályázat nyert 581 millió forintot, a Felvidékről 173 pályázat 207 millió forintot, Kárpátaljáról 118 pályázat 128 millió forintot, a Muravidékről 36 pályázat 40 millió forintot, a Drávaszögből 35 pályázat 42 millió forintot, a Vajdaságból 98 pályázat 152 millió forintot és a diaszpórából 209 pályázat 350 millió forintot. Potápi Árpád János megjegyezte: a támogatási összeg 23,3 százalékát a diaszpórából érkező pályázatok nyerték, döntően hévégi iskolák, óvodák működtetésére. Felhívta a figyelmet arra, a diaszpórában 2–2,5 millió magyar él, nagyjából annyi, mint – Magyarországon kívül – a Kárpát-medencében. Az alprogramok közül a kulturális és oktatási volt a legnépszerűbb.

Az államtitkár kiemelte: eddig is mindent megtettek a magyar identitás megőrzése, megerősítése érdekében, és ezután is ezen dolgoznak. A külhoni magyarság számíthat a kormányra a járvány utáni újraindításban is. Számukra minden magyar fontos, éljenek Magyarországon, a Kárpát-medence országaiban vagy a nagyvilágban – jelentette ki.

Az államtitkár augusztus 20. alkalmából köszöntötte a világ magyarságát és azt kívánja – mondta –, bárhol éljenek, méltó módon tudjanak megemlékezni államalapító Szent István királyról, az államalapításról és arról, hogy „1100 éve közös történelmet írunk”. A Nemzeti Újrakezdés Program második részében a külhoni magyar szervezetek programok és rendezvények támogatására pályázhatnak.