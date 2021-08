Remek a hangulat az árkosi tánctáborban

Nagyszerű hangulatban telt az árkosi gyermekeknek tartott tánctábor keddi első napja, melyen a tánc mellett különböző csapatépítő, ismerkedős játékok, lovaglás, szekerezés is szerepelt a programban, de hőlégballonozást is terveztek, amit végül későbbi időpontra halasztottak az eső miatt. Az augusztus 17–21. közötti rendezvény a szervezők szerint erős közösségi összefogással jött létre, és rengeteg meglepetést tartogat még a gyermekeknek.

Ez a harmadik ilyen tábor Árkoson, melynek első két kiadását Ürmösi-Incze Hunor és felesége, Mária Terézia szervezte, az idei tábor ugyancsak az ő vezetésükkel az Árkosi Ifjúsági Szervezet (ÁRISZ) égisze alatt zajlik.

Ürmösi-Incze Hunor lapunknak elmondta, tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt a tábor, ezért az idei rendezvény hírét mindenki nagy örömmel fogadta. „Ez egy nappali tábor, ahol a gyermekek otthon alusznak és otthon ebédelnek a délelőtti és délutáni programok között, a kisebbek délben is alhatnak. Hogy az idei évben ismét meg tudtuk szervezni ezt a rendezvényt, és ilyen programokat kínálhatunk, azt bizonyítja, hogy összetartó közösség az árkosi, nagyszerű érzés volt fogadni a rengeteg felajánlást, amivel megkerestek bennünket a szülők” – fogalmazott a szervező, hozzátéve, hogy tánctábornak nevezik ezt az eseményt, de nincsen állandó táncoktatás benne, inkább a csapatépítésre, egymásra való figyelésre helyezik a nagyobb hangsúlyt. Ebben a témakörben egy leszerelt idegenlégiós is előadást tart a gyermekeknek arról, hogy mit jelent a bajtársi támogatás a katonaságban és civil életben egyaránt, ezenkívül falutörténeti előadás is részét képezi a programnak, mely során bejárják a település nevezetesebb helyszíneit, augusztus 20-án este pedig őrtűzgyújtás lesz a falu Szentegyházának nevezett alsó részében, ahol zenekar közreműködésével táncolnak és énekelnek is majd.

Az idei táborban 75 gyermek vesz részt, többnyire árkosiak vagy olyanok, akiknek Árkoson laknak a nagyszüleik, hozzátartozóik, de ők maguk Szentgyörgyön, Csíkszeredában, Kovásznán, Zágonban élnek. Sok a kisgyermek, aminek nagyon örülnek, mert így időben elkezdhetik hagyományaink átörökítését – mondta a táborvezető, hozzátéve, hogy a kicsiket és nagyokat arányosan osztják el a játékokban részt vevő csapatokban. A táborban tilos a mobiltelefon használata, és a csúnya beszédért is pontlevonás jár, ami általában segít abban, hogy a „csúfszájú” gyermekek megtanulják kordában tartani a nyelvüket – magyarázta. Az első napon a település polgármestere és alpolgármestere volt a meghívott, akik mindketten sportolnak, és akik településvezetői teendőikről és hobbijukról is meséltek a gyermekeknek.

Az összefogásnak és rengeteg önkéntes munkának köszönhetően a tábor mindössze 50 lejbe kerül egy személynek. „Egyik szülő ásványvizet adományozott, a másik gyümölcsöt, a harmadik felajánlotta, hogy megszervezi a hőlégballonozást. Az unitárius egyháztól ingyen kaptuk a termet, a Vadas Közbirtokosság zöld ágakat adott, hogy feldíszíthessük a helyszíneket. És így tovább. Az ÁRISZ önkéntesei mindenben segítenek. Nekünk ez az egyik legjobb élményünk a táborral kapcsolatosan, így lehet olcsón tábort szervezni” – mondta Ürmösi-Incze Hunor, hozzátéve: a rengeteg felajánlás azt bizonyítja, hogy a közösségnek fontos ez a rendezvény. Talán az egyetlen hiányosság, hogy nincs állandó élő zenekaruk, de jövőre azt is hívnak, ha nem kerül túl sokba.