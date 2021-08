Egyhangúlag megszavazták a megyei képviselő-testület tagjai tegnap, hogy az önkormányzat két területet ingyenesen átvegyen Gelence községben, valamint Kézdivásárhelyen, ahol a céhes városban, valamint Bodzafordulón már létrehozott, nemrég használatba vett három családi ház jellegű gyermekotthonhoz hasonlókat rendezzenek be. A nagyközségben egy, Kézdivásárhelyen további kettő épül meg a közeljövőben. Kovászna Megye Tanácsa európai uniós forrásokból finanszírozná az otthonok megépülését, ahová Kézdivásárhelyen a Bethlen Gábor utcai tömbház jellegű kettes számú elhelyezőközpontban élő rászoruló és árva gyermekeket költöztetnék.

A telekcsere – és nem csak – apropóján az ülés helyszíne Gelence volt, amely község, amint azt Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke is kiemelte, a hangsúlyos fejlődés útjára lépett az elmúlt időszakban. Az Illyés Botond vezette önkormányzat tavaly két, a helyi fejlesztéseket szolgáló megyei programban vett részt, mely által megvalósult az iskola tetőszerkezetének felújítása, illetve az orvosi rendelő korszerűsítése, idén pedig összesen nyolc pályázatot nyújtottak be. Ezek játszóterek kialakítását, a községközponti tekepálya tetőszerkezetének rendbehozatalát, a haralyi kultúrotthon felújítását, az önkéntes tűzoltó alakulat szertára, a sportterem felszerelésekkel történő ellátását célozzák, s ugyanezen programok révén a község nagytemplomának tetőszerkezetét is sikerül megújítani. A beruházásokat a megyei önkormányzat – a programoknak megfelelően – ötven százalékban finanszírozza.

Tamás Sándor szerint a köz­ség továbbá bekapcsolódik a megyei önkormányzat otthonteremtési, a rászoruló és árva gyermekek megsegítését célzó tevékenységébe. Ennek részeként veszi át Kovászna Megye Tanácsa azt az 1105 négyzetméteres területet, ahová az egyik, 12 rászoruló befogadására alkalmas családi ház jellegű otthon megépül. A terület a község határában, az ANL-tömbházak szomszédságában található, a közelben a helyi önkormányzat is több beruházással készül, bekötőutat, valamint parkolókat alakítanak ki.

Kézdivásárhelyen egy 1500 négyzetméteres, a Vágóhíd utcában található terület kerül a megye közvagyonába, ahol két házat építenek majd meg – számolt be a testületi ülésen, majd a megyeinfón Tamás Sándor.

Az elnök szerint a beruházások nem csak arról szólnak, hogy a rászoruló gyermekeknek a mostaninál sokkal jobb körülményeket kínáló otthont teremtenek, de munkahelyek létrehozását is jelentik, hiszen a három házban hat-hat új alkalmazott végzi majd a feladatokat.