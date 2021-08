Új székházat épít a közüzemek

Kiköltöztek az eddigi székhelyül szolgáló Bánki Donát utcai épültekből, így pillanatnyilag több helyen dolgoznak Sepsiszentgyörgyön a Közüzemek munkatársai, a szépmezői ipari parknál meg a Păiuș David úton. Ezen a helyzeten kívánnak változtatni és saját székhely építésébe kezdtek. Az ingatlanegyüttest, amely az irodák mellett garázsokat, műhelyeket is magában foglal, az ipari parkban haszonbérbe vett területen kívánják felhúzni. Az építkezés megkezdődött, az új épület alapjait már meg is tudta mutatni az igazgató.

Az építkezés tervezett költségvetése 7–8 millió lej, a kiadások tekintetében sok függ a környezet kialakításától. A pénzt több forrásból biztosítják. Például emelték a Közüzemek Rt. törzstőkéjét, eladták a Bánki Donát utcai épületeket. Szeretnék, ha télig pirosban állna az épület, így a tél folyamán folytatni lehetne a belső munkákat.

A feladatfüzet szerint 22 hónap áll a kivitelező rendelkezésére az építéshez, de remélik, másfél év alatt már meglesz az ingatlan, következhet a környezetépítés, majd 2023-ban a költözés is – hangsúlyozta Kozsokár.

Az igazgató azt is elmondta, Sepsiszentgyörgyön most javítják fel a Martinovics Ignác utcában lévő, korábban metrológiai műhelyként működő ingatlant, itt továbbra is lesz ügyfélfogadás, pénztár is – hiszen nem tehetik meg, hogy az embereket Szépmezőre utaztassák ügyeik intézésére.

Megyei szintű fejlesztés

Az új székháznál sokkal fontosabb a Nagyberuházási Operatív Program (POIM – Program Operațional Investiții Mari) keretében tervezett megyei szintű fejlesztés. Az összbefektetés teljes értéke eléri a 163 millió eurót. A napokban készült el a megvalósíthatósági terv, ezt Bukarestbe küldik a fejlesztési minisztériumba első véleményezésre. Közben beszerezték a szükséges urbanisztikai terveket, de akár egy évbe is telhet csupán a teljes programra érvényes környezetvédelmi engedély megszerzése – számolt be az igazgató.

A tervbe foglalt fejlesztés több téren zajlik: 32 községben, öt városban bővítik, újítják fel a meglévő ivóvíz- és/vagy a csatornahálózatot, ahol nincs meg ez az infrastruktúra, újat építenek. Fontos részlet a vízházak modernizálása is. Emellett fejlesztik gépparkjukat, 14 haszongépjárművet, négy erőgépet, több speciális, daruval ellátott járművet vásárolnak. Bővítik a műszaki alapot, például csőhegesztőkkel. Az igazgató külön kiemelte a tervezett automatizálási fejlesztéseket, melyek révén a berendezések működésének távolsági követését, egyes beavatkozások elvégzését kívánják elérni. Tervbe vették az egyéni mérőórák távolsági leolvasásának lehetőségét is – részletezte Kozsokár.

Azt is elmondta, a fejlesztésekben azok a települések részesülnek, melyek tagjai az Aquacov Közösségek Közötti Fejlesztési Egyesületnek. Ha a beruházás megvalósul, ezeknek az önkormányzatoknak a létesített infrastruktúrák működtetését a közüzemekre kell majd bízniuk.