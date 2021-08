Gazdag kiállítási idény Kovásznán

Nagyobb közösségi események, fesztiválok, szélesebb körű rendezvények szempontjából csendes a nyár Kovásznán. Egyelőre nincs szó városnapokról, előadásokról, még a filmvetítések is szünetelnek. Gyerő József polgármester úgy fogalmazott: nem lesznek nagyobb rendezvények, mert nem látja lehetségesnek betartani a Covid-járvány miatti hivatalos előírásokat – oltásigazolás, gyorsteszt, hivatalos irat a betegségen átesetteknek stb. Ráadásként a város pénzügyi helyzete sem rózsás. De továbbra is lesznek havi vásárok, kisebb rendezvényekre is sor kerül – tudtuk meg az elöljárótól.