Három napig áll a bál Fortyogófürdőn

Az e hét végén – péntektől vasárnapig – második alkalommal sorra kerülő EMPTY fesztivál programjáról és egyéb tudnivalókról tartott sajtótájékoztatót Fortyogófürdőn a Magyar Ifjak Kézdiszékért (MIK) négy képvielője: Erős Rudolf, a fesztivál koordinátora, Dezső Szabolcs kommunikáció- és médiafelelős, Dezső Norbert, a logisztikáért és építésért felelős szervező, valamint Bekk Norbert, aki a biztonságos belépést szavatolja. A szervezők rengeteg buli mellett hasznos kikapcsolódásra, értékes előadásokra, valamint hagyományápolásra is hangsúlyt fektetnek. A háromnapos fesztivált ma megelőzi egy nulladik nap, amelyen száz VIP-jeggyel rendelkező személy is részt vehet, és célja, hogy a szervezők, önkéntesek és a mintegy 250 segítő fiatal megismerhesse egymást.

Erős Rudolf, a MIK elnöke, a fesztivál koordinátora elmondta, a három fő sátorban – néptánc, mainstream és techno – párhuzamosan zajlanak az előadások, de lesz chill zóna is, valamint különböző tematikájú beszélgetésekkel is várják a fiatalokat és időseket egyaránt.

Minden nap 9 órától lesz a kapunyitás, a napot Ébreszd a lelked nevű gyakorlatokkal, meditációval indítják. 10–17 óra között látogatható a Torjai Ifjúsági Szervezet játéksarka, és lehetőség lesz önismereti játékokban részt venni, lábteniszezni. Emellett előadásokkal, workshopokkal készülnek. A fesztiválozók színészekkel, lemezlovasokkal, fiatal vállalkozókkal találkozhatnak, s megtanulhatnak legórobotot építeni a Gábor Áron Szakképző Líceum tanulóitól, vagy hallhatnak a számítástechnika szépségeiről Ravasz Andrástól, a fiatal kovásznai tehetségtől.

Közismert, vezető politikusok is előadást tartanak a fiataloknak, Tamás Sándor megyeitanács-elnök a politikába vezet be, Fejér László Ödön szenátor arról mesél, hogyan lett politikus, Jakab István Barna, a megyei tanács alelnöke az ifjúsági konzultáció eredményeit ismerteti, míg Bodor László, a Háromszéki RMDSZ ügyvezető elnöke a közösségi konzultációról beszél, s Szilveszter Szabolccsal, Kézdivásárhely fiatal alpolgármesterével is találkozhatnak a résztvevők.

A Szentléleki Ifjúsági Szervezet Egy perc és nyersz játékot szervez, a megyei ifjúsági csoportok vezetői kerekasztal-beszélgetésen vesznek részt. Jelen lesz továbbá a 34-es számú Gábor Áron Cserkészcsapat, melynek tagjai gyermekeknek és felnőtteknek tartanak különböző programokat, játékokat, de lesz vidámpark és hőlégballonozási lehetőség is. A néptánc-sátorban fellép a Turul, a Berecki ifjúsági, a Tisztás, a Burustyán, a Hamuvirág és a Pántlikácska néptáncegyüttes, s táncház is várja az érdeklődőket Gyurka Tamás vezetésével – tudtuk meg Erős Rudolftól.

Dezső Norbert elmondta: habár sok munka várt rájuk (főként a medence felújításával töltöttek el sok időt), csütörtökre biztosan kész lesz minden. Bekk Norbert azt emelte ki, hogy a jegyárus sátor mögött COVID-tesztet végző csapat várja a fesztiválozókat, dr. Gáspár Zsolt háziorvos főorvossal az élen. Aki rendelkezik oltási igazolvánnyal vagy 72 órás RT-PCR teszttel, elsőbbséget élvez, a többiek a helyszíni teszt eredményével mehetnek be – természetesen, ha az negatív lesz.

„Pénteken és szombaton 1000–1500 résztvevőre számítunk, vasárnap pedig 2–3 ezerre, hiszen a Pittyes kettes- és Gyufa-előadás vonzza az embereket, és akkor lesz a családi nap, a retró buli is” – mondta el Erős Rudolf, hozzátéve, fürdésre mindkét medencében mindennap lesz lehetőség. A részletes program, az előadók sora és további tájékoztatás megtalálható az esemény Facebook- és Instagram-oldalán.