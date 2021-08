PERKŐI BÚCSÚ. Kézdiszentlélek központjában a Szent István-szobornál ma 10 órakor kezdődik a megnyitóünnepség. 10.30-kor a búcsújárók elindulnak a Perkőre, útközben elvégzik a keresztutat. 12 órától kezdődik az ünnepi szentmise a Perkőn, amelynek szónoka dr. Kerekes László segédpüspök. A Mária Rádió élőben közvetíti az ünnepi rendezvényt. 16 órától néptánc, 17 órától Fagylaltos László szaval, 19.30-tól Trend Music-koncert, 22 órától tűzijáték és tábortűz.

SEPSISZENTGYÖRGY. A belvárosi Szent József-templomban ma 18 órától kezdődik az ünnepi szentmise. A szentmise után a Szent István-szobornál ünnepi megemlékezést tartanak, megszentelik az új kenyeret, koszorúznak, és elhelyezik a hála virágait. Szeretettel várnak mindenkit.

BARÓT. Hagyományteremtő szándékkal szervez emlékünnepséget Barót Város Önkormányzata ma 18 órától a Millenniumi emlékmű közelében, a Kisboldogasszony utcai parkban. Az ünnepségre szeretettel várják Erdővidék népét. A program: Tűz Tamás Szent István király című költeményét előadja Kovács Koppány baróti diák; köszöntőt mond Benedek-Huszár János, Barót város polgármestere; Oláh Ibolya Magyarország című dalát előadja Sebestyén Fruzsina köpeci diáklány; Reményik Sándor Mindennapi kenyér című költeményét Tókos Lilla Eszter baróti diáklány tolmácsolja; fohászt mond Tordai Árpád baróti református lelkipásztor; kórusművek a baróti református egyházközség Zathureczky Gyula Kórusának előadásában; Tordai Árpád baróti református lelkipásztor megáldja a bodosi Józsa Vilma által sütött kenyereket; ünnepélyes kenyérszegés és -szétosztás; koszorúzás a Millenniumi emlékműnél; komolyzenei koncert a nagyváradi Kaganovsky Trió előadásában, műsoron Brahms, Kodály, Schubert és más szerzők műveiből; magyar és székely himnusz.

ŐRTŰZGYÚJTÁS AZ ÖSSZETAR­TOZÁS JEGYÉBEN. A Szemer­ja-Görgő Egyesített Köz­birtokosság ma 21 órától Sepsiszentgyörgyön a Pacén, a Liba csárda fölött őrtüzet gyújt. • Háromszék 26 településének legmagasabb pontján egyszerre lobbannak fel az őrtüzek az RMDSZ szervezésében ma 21 órakor: Árkoson a Sepsiszentgyörgy felőli falubejáratnál, Nagybaconban a Száraz­ajtai-tetőn, Bereckben a Martonos–Bereck közötti antennánál, Bölönben a Kisligeten, Alsócsernátonban a Kalacs-hegyen, Felsőcsernátonban a Cserefarok-tetőn, Ikafalván a Paphegyen, Albisban a Dálnok-tetőn, Dálnokon az Akasztófa gyepjén, Esztelneken az Újmező-tetőn, Gelencén a Nádika-tetőn, Gidófalván Angyalos végében, Illyefalván a Fenyőskarikán, Kézdialmáson az Avas-tetőn, Kézdiszentkereszten a Butu-tetőn, Kökösben a Feketeügy partján, Maksán az Óriáspince-tetőn, Mikóújfaluban a focipálya mellett, Nagyborosnyón az egykori barompiac helyszínén, Rétyen a Dobolyka-tetőn, Sepsibodokon a Bodoki-havason, Torján a Cserefarok-tetőn, Uzon községben a bikfalvi Zákány-alján, Vargyason a Borvíz-tetőn, Zabolán pedig a Halom-tetőn (Tatár-tető).

István, a király székelyföldi nagyprodukció

ÉRTÉKMEGŐRZŐ KIÁLLÍTÁSOK. Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Arénában kezdetét vette az István, a király székelyföldi nagyprodukció programsorozata, amely augusztus 24-én ér véget. A szervezőcsapat, valamint a Magyar Kulturális Intézet, Sepsiszentgyörgy két értékes kiállítást kínál az érdeklődőknek, amelyek a Sepsi Aréna teraszán, valamint belterében tekinthetők meg. A tárlat a Királydombtól Sepsiszentgyörgyig követi nyomon az István, a király rockopera útját. A Sepsi Aréna teraszán látható a Mag és Héj installáció, valamint a székelyudvarhelyi Elekes Gyula képzőművész Szent Korona-másolata. Az öt méter magas és öt méter átmérőjű modell polikarbonátból készült. Méreténél fogva igen látványos, és pedagógiai célja is van: felfrissíti az eddigi ismereteket, ugyanakkor plusz információkat ad.

BELÉPÉSI FELTÉTEL. A Sepsi Arénába csak karszalaggal és maszkkal lehet belépni.

AUTÓBUSZJÁRATOK. A Multitrans Rt. autóbuszjáratokat biztosít a rendezvény helyszínére a következő program szerint: augusztus 24-ig naponta indulás 18, 19, 19.30 és 20 órakor a Gólya utcai (Fidelitas Hotel) végállomásról, a járat érinti a városközpontot és a vasútállomást, s minden megállóban fel lehet szállni. Visszafelé ugyanezen az útvonalon 22.30 és 23 óra között több autóbusz indul. Egy oda-vissza buszjegy ára 4 lej, megvásárolható a megszokott jegyárusító pontoknál és az autóbuszokon is.

Kiállítás

MEGHOSSZABBÍTOTT NYITVATARTÁS. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum meghosszabbítja A szabadság színeváltozásai című kiállításának nyitvatartását. A tárlat október 1-jéig látogatható a Lábas Házban hétfőtől szerdáig és pénteken 9–16, csütörtökön 9–19, valamint szombat-vasárnap 10–14 óráig.

Zene

INEFFABLE-ALBUMBEMUTATÓ. Augusztus 21-én 19 órától tekinthető meg az Ineffable csíkszeredai együttes New Dimension című albumának VR360-ban rögzített bemutató koncertje a livetickets.ro koncertjegyekre szóló oldalon. A felvételek július 12-én Sepsiszentgyörgyön az Andrei Mureșanu Színházban készültek a Popas Productionnal és a Loop Virtual Reality Solutionsszal együttműködésben, akik az eddigi VR színházi előadások létrehozói is.

IN MEMORIAM GEORGE ENESCU. Az Árkosi Kulturális Központ (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) augusztus 22-én, vasárnap 19 órától rendkívüli hangversenyt szervez a 140 évvel ezelőtt született George Enescu zeneszerző emlékére. Fellép a nagyváradi Thurzó Zoltán zongoraművész. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni 20 lejért a központ székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

Hitvilág

SZENT ISTVÁN-TEMPLOM. Kovásznán szombaton Mária-áhítatot tartanak szentségimádással, szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. Hívják és várják a háromszékieket a helyi plébániatemplomba. A szentség­imádás 17 órakor kezdődik. S A templom búcsúünnepét augusztus 22-én, vasárnap 12 órától tartják. Ünnepi szónok dr. Marton József nagyprépost, egyháztörténész. Idén 75 éve önálló plébánia a kovásznai, orgonája pedig, melyet a besztercei evangélikus közösségtől vásároltak, idén 200 éves.

UNITÁRIUS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBOROK. A Kálnoki Unitárius Egyházközség közösségi házában augusztus 23–27. között vallásos gyermek- és ifjúsági foglalkozást tartanak naponta 9–16 óráig. A szülőket kérik, hogy az elmúlt esztendőhöz hasonlóan járuljanak hozzá a finomságokhoz (gyümölcs, zöldség, keksz, ropi, sütemény), a gyerekek pedig vigyenek saját poharat. S A Kökösi Unitárius Egyházközségben augusztus 24–29. között tartják a vallásos gyermektábort.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 9–13 óráig a Borvíz utcában szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁSI KARAVÁN. Ma Szárazajtán és Uzonkafürdőn, hétfőn Dobollón, Dobollópatakon, Bélmezőn és Márkoson gyűjti a Tega Rt. a szelektív hulladékot. ♦ A lomtalanítási programban 5 kg leadott üvegért 0,5 liter sör jár, az elektronikai hulladék ellenértékét továbbra is levonják a számlából. Ócska bútort, fölöslegessé vált tárgyakat, gumiabroncsokat és minden más limlomot ingyenesen szállítanak el.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában újrakezdődnek a társaságitánc-tanfolyamok. Iratkozni a 0722 233 774-es telefonon lehet.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsora az arta.cityplex.ro honlapon tekintgető meg. Telefon: 0787 526 102.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089), hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.