Ilyés András Zsolt: Gonosz boszorka

Kegyetlenül

elvarázsol,

hogyha nála

vacsorázol.

Vad füvekből

készít teát,

átváltoztat

fiút, leányt.

Fiúból lányt,

lányból fiút,

ebből bizony

egy a kiút.

Egy szivárványt

kell találni,

és alatta

átsétálni.

Gyurcsó István: Mese

Volt egy király,

nem volt lova,

nem volt

udvari bolondja.

Sem országa,

sem hazája,

sem egy árva

katonája.

Nem volt sarkantyús csizmája!

(Nem is volt neki csizmája.)

Széllel bélelt palástja volt,

de az is

hol volt,

hol nem volt.

Koronáját elvesztette,

kopasz fejét eső verte;

náthás lett és tüsszögött.

Nem evett csak sült tököt,

azt is csak úgy néhanapján,

s harapott hozzá ködöt.

Ha hiszed,

ha nem hiszed,

nézz csak ki az ablakon,

ott vágtat egy falovon.

Csanádi Imre: Nyármarasztó

Szól a rigó: de jó,

Érik a dió,

millió!

millió!

Útra kel a fecske,

jajgat a fürjecske:

pitypalatty,

pitypalatty!

nyár, nyár,

itt maradj!