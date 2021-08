Az már nem jelent meglepetést, hogy ezúttal is ugyanaz a két tábor feszül egymásnak – az egyiket Vass Levente, a másikat Kovács Levente vezeti –, amely az elmúlt években többször is nyílt harcba keveredett. A mostani versengést viszont egy teljesen új módszer jellemzi: mindkét fél a tisztújítás szervezésén munkálkodik, amelyet a saját értelmezése szerint bonyolít le. Mindkét tábornak az a meggyőződése, hogy a másik szabálytalanul jár el. Nem könnyíti meg a helyzetet, hogy a városi és a megyei RMDSZ is évek óta vitában áll egymással, sőt, a korábbi önkormányzati ciklusban a marosvásárhelyi tanács RMDSZ-frakcióján belül is egymásnak feszültek a tagok. (Krónika)

CÎȚU HARMADIK AMERIKAI MISMÁSOLÁSA. Az ittas vezetés és a vissza nem fizetett bankadósság után egy harmadik foltot is felfedeztek a Florin Cîțu amerikai múltjában kutakodók: habár a kormányfő hivatalos önéletrajzában az szerepel, hogy 1997 és 1999 között járt mesterképzésre Iowa állami egyetemén, és 2002-ig ugyanott folytatott doktori tanulmányokat (amelyek nem zárultak disszertációval), az egyetem azt írta az érdeklődő sajtónak, hogy Cîțu 2002 májusában kapta meg a közgazdaság-tudományok mestere oklevelet, doktori címet azonban ott nem szerzett. Az ezt firtató kérdésre a kormányfő sajtóirodáján keresztül üzente, hogy valóban 2002-ben mesterizett, arra azonban nem válaszolt, hogy az életrajzában miért írta, hogy 1999-ben fejezte be a mesterképzést. (Libertatea)