Rétyen, Komollón, Bitán, Gidófalván, Étfalvazoltánban, Angyaloson, Sepsiszentkirályban, Illye­fal­ván, Málnáson és Málnásfürdőn jártak eddig, a szervezésben nagy segítségükre voltak az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) elnökei, illetve tagjai. Volt, ahol szép számban érdeklődtek a magyar állampolgárság iránt, másutt kevesebben jelentek meg, de aki azért maradt ki, mert nem volt számára megfelelő az időpont, bármikor megkeresheti az irodát vagy az EMSZ helyi embereit, a plakátokon elérhetőségeket is megadtak, és szükség esetén házhoz is mennek, mert az a céljuk, hogy azokhoz is eljussanak, akiknek nehézséget okoz a városba utazni.

A kiszállásokon Csegedi Zolna Ibolya elmondása szerint pozitívan fogadták a Demokrácia Központ munkatársait, 150-nél több személy élt azzal a lehetőséggel, hogy helyben intézze ügyeit, közülük majdnem százan most kérik a magyar állampolgárságot, a többiek pedig főleg anyakönyvezésre (születési bizonyítványok, házasságlevelek, halotti bizonyítványok stb. kiállítására) tartanak igényt. Ha sikerül megegyezni a konzulátussal, akkor az iratcsomókat már a faluban átvennék a konzulok, ehhez azonban megfelelő számú érdeklődőre van szükség.

A magyar állampolgárság igényléséhez a folyamodó és a felmenők (szülők, nagyszülők) személyi igazolványára, születési bizonyítványára, családi állapotát igazoló iratokra (házasságlevél, válási végzés, halotti bizonyítvány) van szükség – közölte Márton Áron. Tavaly bevezetett könnyítés, hogy fényképet már nem kell vinni, ezt a konzulátus küldöttei készítik el, akik ujjlenyomatot is vesznek a magyar személyazonossági kiállításához; ezt eskütételkor, Csíkszeredában kapja meg az igénylő.

A sepsiszentgyörgyi iroda hétfőtől csütörtökig 9–17, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, konzuli nap hetente egyszer van, erre jó előre fel kell iratkozni. A konzuli napon útlevelet nem lehet kérni, ehhez is Csíkszeredába kell utazni időpontfoglalás után.

Márton Áron felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar állampolgársággal rendelkezőknek be kell jelenteniük, ha nevet változtatnak (házasságkötés vagy válás miatt), ha gyermekük születik (ez esetben egyszeri alkalommal 64 125 forintos anyasági támogatást és babacsomagot is kapnak), vagy ha elhalálozás történik a családban. A lakcím módosulását is közölni kell – ez a sepsiszentgyörgyi irodában, a konzuli napon is lehetséges –, enélkül nem lehet részt venni a jövő évi magyarországi választásokon.