Liberális lejtmenet

Még meg sem száradt a tinta kinevezésén, az új pénzügyminiszter máris bakot lőtt, nem is egyet, de rögtön kettőt. Előbb az infláció 5 százalékos növekedését kérdőjelezte meg, szerinte ez csak a Román Nemzeti Bank becslése, majd magabiztosan nyilatkozta, hogy nincs gazdasági növekedés inflációs fellángolás nélkül.

A gazdasági szakemberek rögtön lecsaptak Dan Vîlceanu kijelentéseire, és elemezni kezdték, vajon tévedett-e vagy szándékosan félretájékoztat, hisz az 5 százalékos infláció már nem előrejelzés, hanem tény, az Országos Statisztikai Intézet augusztus 11-én közzétett adatai tükrözik ezt. Lehet, a nagy liberális belharcok közepette nem volt ideje ilyen aprósággal foglalkozni, ám egy pénzügyminisztertől elvárható, hogy legalább az alapvető mutatókkal tisztában legyen. Szakmaiságáról, pénzügyi tudásáról sokat elárul másik mondata is, hisz maga a romániai valóság cáfolja, az elmúlt évtizedben ugyanis több alkalommal előfordult, hogy számottevő gazdasági növekedéshez minimális, sőt, negatív infláció társult. 2015-ben 3,9, 2016-ban pedig 4 százalékkal nőtt a gazdaság, miközben az infláció negatív előjelű volt. No, de úgy tűnik, a frissen felkent pénzügyminiszternek nem erőssége a pontosság és a tények ismerete.

Kinevezése egyértelműen Florin Cîțu párton belüli nagy győzelme, keresztülvitte akaratát és a pártelnök Ludovic Orban ellenérzései dacára megszavaztatta emberét. Pedig az új főfinánc személye körül sok a kérdőjel. Vîlceanu is az SZDP ifjúsági szervezetében kezdte politikai pályafutását, ám még nagyobb gondot jelenthet, hogy családi cége (amely szülei nevén fut) tekintélyes összegeket (csak tavaly több mint egymillió eurót) nyert állami vállalatokkal kötött szerződésekből. Ő maga tagadja, hogy bármi köze lenne mindehhez, mint nyilatkozta, lemondott minden cégen belüli tisztségről, amikor politikai pályára lépett, ám ismervén a romániai valóságot, nehéz elhinni, hogy semmi köze nincs kapcsolatainak, befolyásának családja tekintélyes gyarapodásához. Képviselőházi kollégái a szakmai tudását is megkérdőjelezik, állítólag érdemi hozzászólások nélkül ülte végig a pénzügyi szakbizottság üléseit, de a miniszterelnök bízik benne, szavai szerint a költségvetés kidolgozásában is segített.

Megtörténhet, hogy ezzel a miniszteri kinevezéssel újabb öngólt lőttek a liberálisok, pedig népszerűségük már enélkül is látványos lejtmenetben van. A Politico.eu honlap szerint, amely több közvélemény-kutató intézet felméréséből számította ki a romániai politikai erők lakossági megítélését, az elmúlt fél évben az NLP nyolc százalékot veszített népszerűségéből, és ma már csak a választók alig 18 százaléka szavazna rájuk. Nem csoda, hisz az ígért reformok késlekednek, az államadósság soha nem látott mértékben nő, az elfogadott vagy halogatott (sokszor ugyancsak megkérdőjelezhető) intézkedésekre rányomja bélyegét a koalíciós pártok közötti vagy pártokon belüli csatározás. Szárnyalnak viszont az ellenzéki pártok, az SZDP elérte a 34 százalékot, az AUR a 14-et, és ha így folytatódik a zseniális jobboldali kormányzás, kemény nacionalizmussal ékesítve térhet vissza a „vörös pestis”.