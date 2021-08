Új csapat születik! Berobbannak a Háromszéki Ágyúsok! – hangzott el többször a csütörtöki csapatbemutatón, amelynek a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpálya adott otthont. Mintegy 400 néző előtt mutatták be Háromszék új együttesét, amely lejátszotta története első mérkőzését, a svéd Pelle Torstensson irányította legénység 3–0 arányban diadalmaskodott a Sapientia U23 felett. A Csíkszeredai Sportklub és a Gyergyói Hoki Klub után a narancs-kék mezesek a harmadik klubként képviselik Székelyföldet az októberben rajtoló, nyolccsapatos román jégkorongbajnokságban. A tehetséges fiatal sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, csíkszeredai és gyergyószentmiklósi játékosokat négy tapasztalt orosz és egy kazah jégkorongozó erősíti, az első idényükben pedig a negyedik helyen végeznének. A jégkorongklubot Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala, valamint Kovászna Megye Tanácsa egyenlő arányban, összesen hárommillió lejjel támogatja.

A kézdivásárhelyi csarnok jegén egy ágyút is láthatott a közönség, amely nyomatékosította a csapat nevét és a logóban megjelenő tűzfegyvert. A közönség egy történelmi visszatekintést láthatott a kézdivásárhelyi és a sepsiszentgyörgyi jégkorong múltjáról, majd egyenként jégre léptek az Ágyúsok, akiket a Bikák és a Királypingvinek legkisebb jégkorongozói kísértek.

Az eseményen Bokor Tibor, a céhes város polgármestere azt mondta, egy álom vált valóra azzal, hogy megépült a műjégpálya, amelyet sikerült élettel megtölteni. Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád történelmi pillanatnak nevezte a csapat megalakulását, kihangsúlyozva, hogy tehetséges székelyföldi játékosok alkotják az együttest, amelyhez öt idegenlégiós is csatlakozik, tapasztalatukkal segítve a fiatalokat.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke felidézte a nemrég elhunyt Deme László emlékét, aki fáradhatatlanul dolgozott a kézdivásárhelyi oktatásért, sportért, és aki meggyőződése szerint elégedett lenne a megvalósításokkal. Hozzátette, mindent a gyerekekért és a következő nemzedékért tesznek, azért született a jégkorongcsapat is, hogy az utánpótlásnak követendő példát mutassanak.

A csapatbemutatót megtisztelte jelenlétével Nagy Attila, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia ügyvezető igazgatója, aki elmondta, a térségben az elmúlt öt évben megsokszorozták az aktívan jégkorongozó gyerekek számát, ami alapot adhat a háromszéki jégkorong jövőjének. Nem állnak meg, az építkezést folytatják, azon vannak, hogy hamarosan Székelyudvarhely és Marosvásárhely is felnőtt együttessel büszkélkedhessen.

Miklós Ervin, az Ágyúsok elnöke kiemelte, Háromszék visszakerült a jégkorong térképére, rövid távú céljuk a román bajnokság középmezőnyében végezni, majd három év múlva akár helytállni az Erste Ligában is. A keret gerincét csíkszeredai, kézdivásárhelyi, sepsiszentgyörgyi és gyergyószentmiklósi tehetségek alkotják, akikhez erősítésként csatlakozott a Galaci CSM csapatától az orosz Szergej Paior. További három orosz és egy kazah játékossal kötöttek szerződést, akik a következő időszakban érkeznek. A háromszéki együttest a svéd Pelle Torstensson irányítja, munkáját másodedzőként Kertész Zoltán segíti, a csapatmenedzser pedig Rajz Tamás.

Az ünnepélyes pillanatok után jégre lépett a Háromszéki Ágyúsok és a Sapientia U23, amelyek gólhelyezetekben gazdag mérkőzéssel szórakoztatták a közönséget. A házigazdák már a 7. percben vezetést szereztek, a csíkszeredai Márton Koppány nevéhez fűződik a háromszéki együttes történetének első találata. A második harmadban is az Ágyúsok akarata érvényesült, a 35. percben a szintén csíkszeredai Sándor Zoltán megduplázta az előnyt. A hazai gárda az utolsó játékrészben is nyomás alatt tartotta a Sapientia kapuját, majd a fölényük a 48. percben ismét góllá érett, a kézdivásárhelyi Fetés Norbert állította be a végeredményt (3–0).

A Háromszéki Ágyúsok játékoskerete: * kapusok: László Arnold, Moré Szabolcs, Pál Bence Norbert * mezőnyjátékosok: Horváth Pál, Biró Mátyás, Danalizi Gergő, Ferencz Szilárd, László Hunor, Róth Zoltán László, Márk Róbert, Fetés Róbert, Fetés Norbert, Szabó Zsolt Ákos, Márton Koppány, Antal Előd, Antal Alfréd, Ilyés Tamás, Gecse Olivér, Sándor Zoltán, Kernászt Máté, Moré Valter, Józsa Artúr, Solymosi Tamás, Sergei Paior (orosz) * vezetőedző: Pelle Torstensson (svéd) * másodedző: Kertész Zoltán * csapatmenedzser: Rajz Tamás * gyógytornász: Szász Ágnes * elnök: Miklós Ervin * alelnök: Kernászt Huba és Máthé Zsolt.