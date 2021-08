Leo Grozavu vezetőedző az eltiltás miatt ezúttal sem ülhet a kispadra, helyette az előző mérkőzéshez hasonlóan Ilyés Róbert másodedző irányítja a háromszéki együttest. Az FCSB néhány napja változtatást eszközölt a szakmai stábjában, az eddigi hét tétmeccsen dirigáló Dinu Todoran helyére Edward Iordănescu érkezett, miután a fővárosi csapat kiesett a Konferencia Ligából, valamint a bajnokságban is botlott néhányszor, két győzelme mellett kétszer döntetlent játszott és egyszer kikapott. Az előző idényben a bukaresti gárda egyszer sem tudta legyőzni a háromszéki alakulatot, az alapszakaszban mindkétszer osztozkodtak a pontokon (1–1), majd a felsőházi rájátszásban előbb a Sepsi OSK begyűjtötte a három pontot vendégként Claudiu Petrila és Bogdan Mitrea góljainak köszönhetően (1–2), ezt követően a sepsiszentgyörgyi stadionban újabb döntetlen született (2–2). A fővárosi és a székelyföldi csapat eddig tizenkétszer találkozott az első osztályban, utóbbi mindössze kétszer diadalmaskodott, míg az FCSB hatszor bizonyult jobbnak.

„Mindegy, hogy hazai pályán vagy idegenben játszunk az FCSB ellen, egyértelmű, hogy nehéz mérkőzés lesz. Ezúttal még bonyolultabb a helyzet, ugyanis sorozatban három mérkőzésen kikaptunk, bár szerintem többre lettünk volna képesek. A legutóbbi hazai találkozón megmutatkozott a taktikai és mentális gyengeségünk. A soron következő ellen+felünknél edzőcsere volt, így a játékosok bizonyítani akarják, hogy helyük van a csapatban. Úgy vélem, az új vezetőedző még nem tudott gyökeres változtatásokat eszközölni, mivel nem állt rendelkezésére sok idő, viszont a keretet minőségi játékosok alkotják. Az FCSB igyekszik uralma alatt tartani a mérkőzést és többet birtokolni a labdát, agresszív csapat, a középpályások és a támadójátékosok bámelyik pillanatban képesek eldönteni a mérkőzést, a labdarúgók nagyon jól képzettek. Az előző meccsüket elvesztették, így nem engedhetnek meg maguknak még egy rossz lépést, hiszen leszakadhatnak az élmezőnytől” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

Az 54. születésnapját múlt csütörtökön ünneplő szakember ezúttal is kitért a játékvezetők utóbbi időben mutatott teljesítményére. Szerinte teljesen alaptalanul állították ki az FC Farul elleni mérkőzés végén, úgy véli, az országban a vezetőedzőket senki és semmi nem védelmezi. A bírók bármit tesznek a pályán, hitelt adnak a cselekedeteiknek, ha hibáznak, senki nem ugrik a torkuknak, viszont az edzők sokszorosan megfizetnek, mert az eltiltás mellé pénzbüntetést is kapnak. Grozavu úgy gondolja, a játékvezetők a sepsiszentgyörgyi csapatra nagyobb figyelmet fordítanak, a szakmai stáb mérkőzés hevében történő megnyilvánulásait könnyebben büntetik, a nagyobb történelemre visszatekintő klubokkal pedig elnézőbben viselkednek. A szakember szerint a játékvezetők az elmúlt időszakban sokat tévedtek a Sepsi OSK kárára – nem fújtak be tizenegyest, érvényes gólt les miatt nem adtak meg –, viszont nem magyarázza ezzel a csapat negatív sorozatát.

Eredmények, 6. forduló: Chindia Târgoviște–Academica Clinceni 2–2 (gólszerzők: Popadiuc 17., Florea 57., illetve Bautista 8., 90+3.), FC Farul–FC Dinamo 3–0 (gsz.: Betancor 13., 53., Ganea 57.), Craiova–Medgyesi Gázmetán 1–0 (gsz.: Baiaram 55.), FC Argeș–Kolozsvári CFR 0–1 (gsz.: Omrani 30.), Aradi UTA–FC Voluntari 2–0 (gsz.: Miculescu 75., Roger 82.).