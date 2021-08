Májusban versenyzett utoljára, most pedig három csehországi viadal vár a megyeszékhelyi Sepsi-SIC pálya-kerékpározójára, Szabó Norbertre, aki időközben mononukleózison is átesett. Bringásunk a legutóbb augusztus 17-én frissített világranglistán sprintben a 13. (998 pont), míg az 1 km-es időfutamban a 11. (794 pont) helyen áll.

A sepsiszentgyörgyi Szabó Norbert a belgiumi CL1/CL2-es kategóriájú megmérettetéssel indította 2021-es szezonját, majd májusban pontozott Olaszországban, és később a hongkongi Nemzetek Kupáján is. Elmondása szerint jól jöttek a világranglistapontok, de maga a teljesítmény gyenge volt a tudásához képest. A hongkongi verseny után alávetette magát egy kivizsgálásnak, és akkor derül ki, hogy mononukleózisa volt. „Ez krónikus fáradtsággal is jár, ami eltarthat 4–6 hónapig is, és ezzel versenyeztem végig az év első három viadalát. A februári bolgár edzőtáboromon minden hihetetlenül jól alakult, erős időket mentem, s akkor úgy gondoltam, hogy remek szezon előtt állok. Bő kéthetes pihenő után újra Bulgáriában tréningeztem, ám arra már nem jöttek a korábbi idők, de elhessegettem a gondolatot. Mindig találtam kifogásokat: lassú a pálya, nagy a páratartalom, hideg van stb. Elmentem a belga versenyre, amely nem volt valami fantasztikus, majd következett Olaszország. Akkor váltottam bringát, ott a biciklire fogtam a gyengébb szereplést. Utána jött Hongkong, és ott győződtem meg róla, hogy gond van. Következett egy alapos kivizsgálás, és ekkor derült fény a betegségre, amelyet valamikor márciusban kaptam el. A hongkongi verseny után pihentem egy időt, most úgy érzem, hogy közeledem ismét a korábbi jó formámhoz, amit a hét folyamán két csehországi versenyen tudok tovább javítani” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Norbert, aki úgy gondolja, hogy ha megtartják a június 23–27. közöttre ütemezett minszki 2021-es pályakerékpáros Európa-bajnokságot, akkor a betegség ellenére is ott lett volna.

„Idén az a célkitűzésem, hogy kijussak a világbajnokságra, és ehhez muszáj lett volna pontokat gyűjteni. Az Eb nem marad el, hiszen ősszel kerül sor rá, az új helyszín pedig Svájc. Addig is augusztus 24–25-én, majd 27–28-án a csehországi Prostějovban versenyzem, majd átutazom Prágába, ahol szeptember első hétvégéjén újabb viadal vár rám. Ezt követően ismét a bolgároknál edzőtáborozom, majd következik az októberi kontinenstorna, illetve a franciaországi világbajnokság” – tette hozzá a szentgyörgyi kerékpáros.

A cseh vendégszereplésétől egyértelműen jó eredményt vár, mivel úgy érzi, hogy megvan hozzá a formája. „Jó sok pontra számítok, és miért ne, dobogós helyezésre, mivel szükségem van a jó teljesítményre. Az Eb-n és a vb-n is nagyot akarok menni mind sprintben, mind 1 km-en” – jelentette ki határozottan sportolónk, aki saját bevallása szerint megcélozza a három év múlva esedékes párizsi nyári olimpián való részvételt.