A nemzetközi szövetség (FIBA) sorsolása előtt már tudni lehetett, hogy 38 csapat nevezett a Szlovéniában és Izraelben sorra kerülő kontinenstornára. A két házigazda is játszik majd a kvalifikációban, de alanyi jogon részt vesznek az Európa-bajnokságon, amelyre rajtuk kívül még 14 csapat jut ki. A 38 együttest tíz csoportba sorsolták, nyolc négyesbe és két hármasba. A spanyolok a júniusi Európa-bajnokságon hetedikek lettek, majd a tokiói olimpiát a hatodik helyen zárták. A románok a magyarokhoz hasonlóan lemaradtak az idei Eb-ről, az izlandiak pedig jobbára a kis országok tornáin indultak, legismertebb játékosuk Helena Sverrisdottir, aki a Diósgyőrben és Cegléden is megfordult. A tíz csoportelső mellett a négy legjobb csoportmásodik jut ki az Eb-re. Ha Szlovénia és Izrael közül az egyik a 14 kijutó között van, akkor az ötödik legjobb csoportmásodik is megy a tornára. Ha mindkét házigazda a 14 kvalifikáló gárda közé kerül, akkor a hatodik legjobb csoportmásodik is kijut.

Az Eb selejtezőcsoportjai: * A: Belgium, Bosznia-Hercegovina, Németország, Észak-Macedónia * B: Franciaország, Ukrajna, Litvánia, Finnország * C: Magyarország, Spanyolország, Románia, Izland * D: Törökország, Szlovénia, Lengyelország, Albánia * E: Szerbia, Horvátország, Bulgária * F: Oroszország, Montenegró, Dánia, Ausztria * G: Görögország, Nagy-Britannia, Portugália, Észtország * H: Olaszország, Szlovákia, Luxemburg, Svájc * I: Fehéroroszország, Csehország, Hollandia, Írország * J: Svédország, Lettország, Izrael.